فيلم وثائقي وتوقف محدد مسبقا.. الكشف عن برنامج مباراة اعتزال خالد حسين بمشاركة الزمالك

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 20:19

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر منسي - سموحة ضد الزمالك

تحدد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك والمقرر لها مساء غداً الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

ويفتح ستاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً.

بعد ذلك يتم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين، مع دخول اللاعب لأرضية الملعب لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

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وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة فريق الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر الليبي وديا يوم الجمعة للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين.

وقال نادي النصر الليبي عبر صفحته على فيسبوك: "قام رئيس النادي عبد الرحمن زيد بشراء تذاكر مباراة اعتزال رمز الوفاء أمام الزمالك دعماً للجماهير النصراوية للاستمتاع بهذا اليوم التاريخي".

ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.

الزمالك النصر الليبي خالد حسين
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