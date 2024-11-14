بيان - "حرجة جدا".. مديرية صحة دمياط تكشف تطورات حالة محمد شوقي

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 20:09

كتب : رضا السنباطي

محمد شوقي - لاعب كفر الشيخ

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط بيانا بشأن حالة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الذي تعرض لتوقف القلب في مباراة الفريق أمام القزازين.

وجاء بيان المديرية كالتالي:

فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم والذي يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط..

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توقف قلب اللاعب أقناء لعب مباراة كرة قدم على ملعب نادي الزرقا، فهرع رجال الإسعاف للاعب وتم عمل الإسعافات الأولية ودخلت سيارة الإسعاف إلى الملعب وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي.

تم استقبال اللاعب باستقبال المستشفى وتوقف قلبه مرة أخرى وتم عمل إنعاش قلبي رئوي وتم وضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بقسم الرعاية المركزة.

لا يزال اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة بالمستشفى حتى اللحظة. الحالة العامة حرجة جدا.

جهود الأطقم الطبية متواصلة بدون توقف لرعاية اللاعب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن حالته.

ماذا حدث؟

لم تكتمل مواجهة كفر الشيخ أمام القزازين بسبب إصابة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وتوقف عضلة القلب قبل نقله إلى المستشفى.

وسقط محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في أرض الملعب خلال مواجهة القزازين في دوري القسم الثاني ب.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب أثناء مشاركته في المباراة وتم تعريضه لجهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة إسعاف، وتم نقل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ إلى مستشفى الزرقا المركزي في محاولة لإنقاذه.

وجاء خطاب نادي كفر الشيخ إلى اتحاد الكرة كالآتي: "نرجو من سيادتكم تأجيل مواجهة السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر 2024 والتي تقام بين نادي كفر الشيخ ونادي دكرنس".

وأوضح "نظرا للظروف التي يمر بها النادي وسقوط أحد اللاعبين بالملعب بأزمة قلبية أثناء مباراة نادي القزازين وكفر الشيخ".

وتابع "ويتواجد اللاعب في العناية المركزة حتى الآن، مما أصاب جميع اللاعبين بحالة نفسية سيئة".

وكان اللاعب قد سقط أرضا في الدقيقة 57 قبل أن يتم إلغاء المباراة قبل نهايتها في العشر دقائق الأخيرة بعدما علم الجميع خطورة الحالة.

كما تم أخذ عينة من دم اللاعب لإجراء فحوصات دقيقة في محاولة لإنقاذ الأمر.

من جانبه نشر نادي كفر الشيخ بيانا مقتضبا ينفي شائعات وفاة اللاعب.

وأوضح البيان أن حالة اللاعب مستقرة حتى الآن ويتمنى له الشفاء العاجل.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com سلامة اللاعب وخروجه بالشفاء العاجل قريبا.

محمد شوقي كفر الشيخ
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