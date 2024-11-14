الفوز الأول.. منتخب مصر للناشئين يقلب الطاولة على الجزائر

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين × الجزائر

حقق منتخب مصر فوزه الأول في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما، وذلك على حساب الجزائر.

جاء ذلك في مباراة الجولة الثانية، بهدفين مقابل هدف وحيد.

بطولة شمال إفريقيا تقام في المغرب وهي تعد بمثابة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 عاما.

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البداية أتت بتسديدة من محمد حمد مهاجم مصر في الدقيقة 6، ولكنها ضربت الشباك من الخرج.

وفي الدقيقة 38 حاول الفراعنة مجددا عن طريق حمزة عبد الكريم، ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وتحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء في الدقيقة 44، سجل منها شرفاوي شرف الدين الهدف الأول على يسار الحارس عمر عبد العزيز.

وحاول محاربو الصحراء في الدقيقة 58، ولكن الكرة ضربت القائم.

وتمكن محمد حمد من تسجيل التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 59 بعد انطلاقة فردية.

وفي الدقيقة 66 سجل حمزة السيد من داخل المنطقة بعد تشتيت خاطئ من الحارس.

وافتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالجولة الأولى فازت تونس على الجزائر بهدف دون مقابل.

منتخب مصر للناشئين
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