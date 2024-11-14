الفوز الأول.. منتخب مصر للناشئين يقلب الطاولة على الجزائر

حقق منتخب مصر فوزه الأول في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما، وذلك على حساب الجزائر.

جاء ذلك في مباراة الجولة الثانية، بهدفين مقابل هدف وحيد.

بطولة شمال إفريقيا تقام في المغرب وهي تعد بمثابة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 عاما.

البداية أتت بتسديدة من محمد حمد مهاجم مصر في الدقيقة 6، ولكنها ضربت الشباك من الخرج.

وفي الدقيقة 38 حاول الفراعنة مجددا عن طريق حمزة عبد الكريم، ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وتحصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء في الدقيقة 44، سجل منها شرفاوي شرف الدين الهدف الأول على يسار الحارس عمر عبد العزيز.

من علامة الجزاء منتخب الجزائر يتقدم على مصر بالهدف الأول في تصفيات شمال أفريقيا ⚽👇 pic.twitter.com/Ikp9FQbmUq — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 14, 2024

وحاول محاربو الصحراء في الدقيقة 58، ولكن الكرة ضربت القائم.

وتمكن محمد حمد من تسجيل التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 59 بعد انطلاقة فردية.

التعااااادل .. منتخب مصر يعادل الكفة أمام الجزائر مع بداية الشوط الثاني⚽🔥 pic.twitter.com/SzsoqwBfwM — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 14, 2024

وفي الدقيقة 66 سجل حمزة السيد من داخل المنطقة بعد تشتيت خاطئ من الحارس.

ريمونتاداااااا.. مصر تقلب الطاولة وتسجل الثاني في شباك الجزائر⚽🔥 pic.twitter.com/Xv8316Fyay — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 14, 2024

وافتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالجولة الأولى فازت تونس على الجزائر بهدف دون مقابل.