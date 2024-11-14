التشكيل - التجربة الرسمية الأولى لـ ميكالي.. خضر يقود شباب مصر أمام المغرب

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 19:46

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي تشكيل منتخب مصر للشباب أمام المغرب في تجربته الرسمية الأولى.

ويلعب منتخب مصر للشباب أمام نظيره المغربي في الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

ويقود عمر خضر محترف أستون فيلا الإنجليزي تشكيل منتخب مصر للشباب ضد المغرب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد المنعم تامر

الدفاع: سليم طلب – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – محمود لبيب

الوسط: أحمد خالد "كاباكا" – محمد السيد – محمد سمير

الهجوم: عمرو خالد بيبو – محمد زعلوك – عمر خضر.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏لعار_يستره لتشكيا EGYPTIANTA عبدالمنعم تامر معتز محمد عبدالله بوستنجي سليم طلب أحمد كباكا محمد السيد محمود لبيب محمد سمير عمرو خالد بيبو عمر خضر محمد زعلوك پن_مم OΓA دانون AC' ACU Carrier‏'‏‏

وتضم تصفيات شمال إفريقيا كل من منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وبدأ روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 مهمته بشكل رسمي في شهر أكتوبر الماضي.

ويضم جهاز ميكالي كل من: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء.

منتخب مصر للشباب ميكالي
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