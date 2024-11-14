التشكيل - التجربة الرسمية الأولى لـ ميكالي.. خضر يقود شباب مصر أمام المغرب

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي تشكيل منتخب مصر للشباب أمام المغرب في تجربته الرسمية الأولى.

ويلعب منتخب مصر للشباب أمام نظيره المغربي في الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

ويقود عمر خضر محترف أستون فيلا الإنجليزي تشكيل منتخب مصر للشباب ضد المغرب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد المنعم تامر

الدفاع: سليم طلب – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – محمود لبيب

الوسط: أحمد خالد "كاباكا" – محمد السيد – محمد سمير

الهجوم: عمرو خالد بيبو – محمد زعلوك – عمر خضر.

وتضم تصفيات شمال إفريقيا كل من منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وبدأ روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 مهمته بشكل رسمي في شهر أكتوبر الماضي.

ويضم جهاز ميكالي كل من: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء.