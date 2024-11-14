تصفيات كأس العالم - خسارة قاسية لـ البحرين ورقم تاريخي لـ سون أمام الكويت.. وإيران تعود بانتصار ثمين

تعرض منتخبي البحرين والكويت للخسارة في تصفيات كأس العالم 2026، فيما حقق منتخب إيران فوزا ثمينا.

وتعرض منتخب البحرين لخسارة قاسية أمام الصين بهدف دون رد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل علي حرم هدفا للمنتخب البحريني في الدقيقة 89 بعد قبل أن يلغيه الحكم بسبب التسلل.

وصدم منتخب الصين جمهور البحرين بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر تشانج يونينج.

وتلقى منتخب البحرين ضربة ثانية بطرد وليد الحيام في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وارتقى منتخب الصين للمركز الرابع برصيد 6 نقاط متساويا مع السعودية صاحبة المركز الثالث وأستراليا في المركز الثاني بفارق الأهداف.

فيما تراجعت البحرين للمركز الخامس ما قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

وتتصدر اليابان المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

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سون التاريخي

وكتب سون هيونج مين نجم توتنام رقما تاريخيا حينما سجل هدفه الـ50 في مباراته الدولية رقم 130 مع منتخب كوريا الجنوبية.

وعزز منتخب كوريا الجنوبية صدارته للمجموعة الثانية، عقب فوزه على نظيره الكويتي 3-1.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن منتخبي الأردن والعراق، في المركزين الثاني والثالث.

ويحل منتخب الأردن مساء اليوم ضيفا على نظيره العراقي ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

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إنتصار إيراني ثمين

حقق منتخب إيران انتصارا ثمينا على حساب منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية المنتخب الإيراني مهدي قائدي في الدقيقة (29)، ومحمد محبي هدفين في الدقيقتين (41) و(45).

فيما سجل هدفي منتخب كوريا الشمالية مهدي تاريمي لاعب منتخب إيران بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (56)، وكيم يو سونج في الدقيقة (59).

وشهدت المباراة طرد مدافع منتخب إيران شجاع خليل زاده في الدقيقة (51).

وتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد (13) نقطة من 5 مباريات، مقابل (10) نقاط من4 مباريات لأوزبكستان، و(4) لكل من الإمارات وقطر، و(3) لقرغيزستان، ونقطتين لكوريا الشمالية.