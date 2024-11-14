"كأس ودرع" العالم للأندية 2025.. الإعلان عن تصميم فريد لجائزة البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عشان شكل جائزة بطل كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "فيفا"، يمكن أن تتحول هذه الكأس الذهبية البراقة من درع إلى شكل مداري ومتعدد الأوجه.

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 بشكله الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية من الأحد 15 يونيو 2025 إلى الأحد 13 يوليو، حيث ستُقام مبارياتها في 12 ملعباً من موزعة على 11 مدينة مضيفة.

وتقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وبهذه المناسبة، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي: "إن بطولة مبتكرة وشاملة ورائدة وعالمية بحق، مثل بطولة كأس العالم للأندية الجديدة التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً، تستحق كأساً تمثل كل هذه الخصائص".

وأضاف "إنها فعلاً كأس مرموقة وذات طابع ذهبي خالد يجعل منها أيقونة للمستقبل مستوحاة من الماضي".

وأكمل "إن لاعبي الفريق البطل الذين سيرفعون هذه الكأس سيحملون في أيديهم مجد عالم كرة قدم الأندية برمته، لأن أولئك الذين يُتوَّجون بهذه الكأس يكتبون فصول التاريخ الكروي".

وتابع السويسري "فلننقل أنديتنا للعالمية ونحتفل بها في طريقنا إلى بداية عصر كروي جديد تجسده لحظة تتويج بطل العالم الوحيد والأوحد على صعيد كرة قدم الأندية بتربعه على عرش مسابقة كأس العالم للأندية يوم 13 يوليو 2025 في نيويورك".

تزخر كأس بطولة كأس العالم للأندية بطبقة من الذهب عيار 24 قيراطاً، كما تتخللها رسوم وزخارف منقوشة بالليزر على كلا الجانبين، حيث تنطوي على كتابات وصور تُجسد بأبهى حلة عراقة تاريخ اللعبة الجميلة، علماً أن الزخارف تشمل خريطة للعالم وأسماء جميع اتحادات فيفا الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً وطنياً، فضلاً عن الاتحادات القارية الستة.

أما القرص المركزي للكأس، فيُجسد مجموعة من الرموز التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرة القدم وطقوسها وتقاليدها، حيث تشمل تلك الأشكال المبتكرة رموزاً للملاعب والمُعدات وخريطة العالم.

كما تزخر هذه الأيقونة بنقوش وكتابات بما لا يقل عن 13 لغة، ومن بينها طريقة برايل، علماً أن هناك مساحة كافية لنقش شارات الأندية الفائزة بالليزر على سطح كأس البطولة طيلة 24 نسخة، أضف إلى ذلك إمكانية تحول هذه التحفة الذهبية البراقة من درع إلى بنية مدارية ومتعددة الأوجه.

هذه الكأس مستوحاة من لوحة فوياجر الذهبية الشهيرة، التي أُرسلت إلى الفضاء الخارجي في سبعينيات القرن الماضي مع إحدى البعثات التابعة للإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (المعروفة اختصاراً باسم ناسا)، كما أن تصميمها مستلهَم من علم الفلك وعناصر الجدول الدوري وخرائط الرحلات الاستكشافية الأولى.

وفي خطوة يُراد منها الاحتفاء بماضي اللعبة الجميلة ومستقبلها، زُيِّنت الكأس كذلك برموز متعلقة بالكون، تمثل المواقع التقريبية للكواكب إبَّان تأسيس فيفا يوم السبت 21 مايو 1904 في العاصمة الفرنسية باريس، وكذلك في وقت إجراء المباراة الافتتاحية للبطولة بتاريخ 15 يونيو 2025 في مدينة ميامي الأمريكية.

هذا ويتخلل الكأس نصٌّ منقوشٌ عبارة عن رسالة موجهة للأبطال، حيث جاء في مضمونها: "أولئك الذين يرفعون هذه الكأس، يكتبون فصول التاريخ الكروي! إنكم شهود على لحظة تاريخية تمثل ذروة كرة القدم على صعيد الأندية. لحظة في متناول قلة قليلة، ولكنها تحظى بالاحتفال في أوساط كثيرة".

وسيحصل بطل كل دورة على نسخة طبق الأصل من كأس بطولة كأس العالم للأندية، حيث ستشمل نصاً منقوشاً يُخلد انتصاره في النهائي، علماً أن هذه النسخة الرسمية المطابقة للأصل ستعكس أبعاد الكأس الأم من حيث خصائص صُنعها وتفاصيل إبداعها ودقة حجمها، كما ستصاحبها لوحة رسمية مزينة بشعار النادي المتوج واسمه، مع الإشارة إلى تاريخ اعتلائه عرش المسابقة.