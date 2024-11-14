منتخب مصر بزيه التقليدي في مواجهة كاب فيردي

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تقرر ارتداء منتخب مصر لقميصه التقليدي في مواجهة كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وضمن منتخب مصر بالفعل التأهل لنهائيات البطولة التي ستقام في المغرب.

وستقام المباراة في السادسة مساء غد الجمعة.

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا – الجزائر تضمن الصدارة.. وجنوب السودان تقود جنوب إفريقيا وأوغندا للتأهل كرة يد - الكشف عن مباريات ثمن نهائي كأس مصر أحمد حسن يتحدث عن دور مارادونا والخطيب بمشواره.. وديكتاتورية جوزيه وأحقية التوأم ماركا: ألابا يعود لصفوف ريال مدريد ديسمبر المقبل

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسو.

بينما يرتدي منتخب كاب فيردي الطاقم الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري الفريق وعبد الله سيد مدير المهمات.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى أمم إفريقيا بعد حصد العلامة الكاملة في أول أربع جولات.

وأعلن منتخب مصر بقيادة حسام حسن عدم سفر الثلاثي عمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" ومروان عطية إلى كاب فيردي.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر إراحة الثلاثي من رحلة كاب فيردي، على أن يعود للمشاركة في مواجهة بوتسوانا المقبلة.

ويغيب بالفعل الثنائي مروان عطية لاعب الأهلي وتريزيجيه لاعب الريان القطري عن المباراة بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني في التصفيات.

وبالإضافة إلى الثنائي السابق قرر حسام حسن إراحة عمر مرموش نجم إينتراخت فرانكفورت من المباراة.

ويلعب منتخب مصر الجمعة ضد كاب فيردي، وتقام المباراة على ملعب من العشب الصناعي.

ثم يلعب ضد بوتسوانا يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر التي اختاراها حسام حسن كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفي شوبير (الأهلي).

الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد عيد (المصري) - عمر كمال (الأهلي).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - محمود صابر (سموحة) - مروان عطية (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - ناصر ماهر (الزمالك).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الريان القطري) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

كاب فيردي مصر تصفيات أمم إفريقيا منتخب مصر
نرشح لكم
المغرب ينتصر على مصر في بداية المشوار ببطولة شمال إفريقيا للشباب الكاس: كنت واثقا من الفوز على الجزائر.. والمشوار لم ينته انتهت شمال إفريقيا تحت 20 عاما.. مصر (1)-(2) المغرب.. خسارة في بداية المشوار الفوز الأول.. منتخب مصر للناشئين يقلب الطاولة على الجزائر التشكيل - التجربة الرسمية الأولى لـ ميكالي.. خضر يقود شباب مصر أمام المغرب انتهت في شمال إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (2)-(1) الجزائر.. جوووول الثااااني أحمد حسن يتحدث عن دور مارادونا والخطيب بمشواره.. وديكتاتورية جوزيه وأحقية التوأم ميكالي يعلن قائمة منتخب الشباب لتصفيات أمم إفريقيا بتواجد 3 محترفين
أخر الأخبار
تشكيل البرازيل - عودة فينيسيوس جونيور لقيادة الهجوم أمام فنزويلا دقيقة | أمريكا
الصليبي الثاني خلال شهرين.. يوفنتوس يعلن إصابة كابال 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
رينار: قدمنا أداء قويا أمام أستراليا.. وكأنني لم أغادر السعودية 14 دقيقة | الوطن العربي
المغرب ينتصر على مصر في بداية المشوار ببطولة شمال إفريقيا للشباب 31 دقيقة | منتخب مصر
الكاس: كنت واثقا من الفوز على الجزائر.. والمشوار لم ينته 34 دقيقة | منتخب مصر
مباشر دوري الأمم - بلجيكا (0)-(1) إيطاليا.. جووووول أول 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - سيناريو مرعب يقود قطر للفوز على أوزبكستان.. والإمارات تعود للانتصارات 52 دقيقة | آسيا
التشكيل - لاعب الشهر يقود إيطاليا.. وبلجيكا تبحث عن الفرصة الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا