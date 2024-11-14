انتهت في تصفيات كأس العالم - العراق (0)-(0) الأردن.. نقطة لكل فريق

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

موسى التعمري - الأردن ضد العراق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف العراق منتخب الأردن على ملعب البصرة الدولي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالمرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

لمتابعة مباراة العراق أمام الأردن دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق90 تسديدة قوية من يوسف امين لاعب منتخب العراق وتصدي جديد من يزيد ابو ليلى

ق81 تسديدة صاروخية من محمود مرضي يتصدى لها حارس مرمى العراق ببراعة

ق46 عرضية متقنة من إبراهيم بايش وضربة رأسية من أيمن حسين ولكن تصدي رائع من يزيد أبو ليلى حارس الأردن

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 لاعبو الأردن يطالبون بالحصول على ركلة جزاء

ق24 عرضية من علي علوان وضربة رأسية من يزن النعيمات يتصدى لها حارس مرمى منتخب العراق ببراعة

ق12 تسديدة قوية من علي جاسم مهاجم العراق وإنقاذ رائع من يزن العرب مدافع الأردن

ق3 ضربة رأسية رائعة من علي علوان يتصدى لها حارس مرمى المنتخب العراقي ويمنع هدف محقق

انطلاق المباراة

العراق الأردن تصفيات كأس العالم
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