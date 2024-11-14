انتهت في شمال إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (2)-(1) الجزائر.. جوووول الثااااني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب الجزائر في بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

وافتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالجولة الأولى فازت تونس على الجزائر بهدف دون مقابل.

--------

ق 66: جوووول حمزة السيد يسجل الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تشتيت خاطئ من الحارس

ق 59: جووول محمد حمد يسجل التعادل بتسديدة قوية بعد مجهود فردي

ق 58: القائم ينقذ منتتخب مصر من استقبال الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 شرفاوي شرف الدين يسجل الهدف الأول للجزائر على يسار عمر عبد العزيز

ق 44 ركلة جزاء للجزائر بعد مخالفة محتسبة ضد نور أشرف

ق 38 تسديدة من حمزة عبد الكريم تصطدم بالدفاع وتتحول لركنية

ق 6 محمد حمد يسدد في المرمى من الخارج

بداية المباراة