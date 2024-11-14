انتهت في شمال إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (2)-(1) الجزائر.. جوووول الثااااني

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين ضد المغرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب الجزائر في بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

وافتتح منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بخسارة ثقيلة من المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بالجولة الأولى فازت تونس على الجزائر بهدف دون مقابل.

--------

ق 66: جوووول حمزة السيد يسجل الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تشتيت خاطئ من الحارس

ق 59: جووول محمد حمد يسجل التعادل بتسديدة قوية بعد مجهود فردي

ق 58: القائم ينقذ منتتخب مصر من استقبال الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 شرفاوي شرف الدين يسجل الهدف الأول للجزائر على يسار عمر عبد العزيز

ق 44 ركلة جزاء للجزائر بعد مخالفة محتسبة ضد نور أشرف

ق 38 تسديدة من حمزة عبد الكريم تصطدم بالدفاع وتتحول لركنية

ق 6 محمد حمد يسدد في المرمى من الخارج

بداية المباراة

مصر الجزائر تصفيات شمال إفريقيا
نرشح لكم
المغرب ينتصر على مصر في بداية المشوار ببطولة شمال إفريقيا للشباب الكاس: كنت واثقا من الفوز على الجزائر.. والمشوار لم ينته انتهت شمال إفريقيا تحت 20 عاما.. مصر (1)-(2) المغرب.. خسارة في بداية المشوار الفوز الأول.. منتخب مصر للناشئين يقلب الطاولة على الجزائر التشكيل - التجربة الرسمية الأولى لـ ميكالي.. خضر يقود شباب مصر أمام المغرب منتخب مصر بزيه التقليدي في مواجهة كاب فيردي أحمد حسن يتحدث عن دور مارادونا والخطيب بمشواره.. وديكتاتورية جوزيه وأحقية التوأم ميكالي يعلن قائمة منتخب الشباب لتصفيات أمم إفريقيا بتواجد 3 محترفين
أخر الأخبار
تشكيل البرازيل - عودة فينيسيوس جونيور لقيادة الهجوم أمام فنزويلا دقيقة | أمريكا
الصليبي الثاني خلال شهرين.. يوفنتوس يعلن إصابة كابال 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
رينار: قدمنا أداء قويا أمام أستراليا.. وكأنني لم أغادر السعودية 14 دقيقة | الوطن العربي
المغرب ينتصر على مصر في بداية المشوار ببطولة شمال إفريقيا للشباب 31 دقيقة | منتخب مصر
الكاس: كنت واثقا من الفوز على الجزائر.. والمشوار لم ينته 34 دقيقة | منتخب مصر
مباشر دوري الأمم - بلجيكا (0)-(1) إيطاليا.. جووووول أول 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - سيناريو مرعب يقود قطر للفوز على أوزبكستان.. والإمارات تعود للانتصارات 52 دقيقة | آسيا
التشكيل - لاعب الشهر يقود إيطاليا.. وبلجيكا تبحث عن الفرصة الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا