انتهت في تصفيات كأس العالم - فلسطين (0)-(1) عمان.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين وعمان ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويبدأ وسام أبو علي مهاجم الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين ضد عمان ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

فيما يجلس عمر فرج مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.

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نهاية المباراة

ق83 جووول: الهدف الأول لمنتخب عمان في شباك فلسطين

ق68 تسديدة رائعة من وسام أبو علي ولكن تصدي رائع من حارس عمان

ق67 انفراد تام من صلاح اليحيائي مهاجم منتخب عمان ولكن تدخل رائع من دفاع منتخب فلسطين يمنع هدف محقق

ق50 تسديدة صاروخية وتصدى من حارس مرمى عمان الذي أمسك بالكرة قبل وصولها إلى وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء

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نهاية الشوط الأول

ق36 وسام ابو علي يهدر مجددا هدف التقدم وهو مواجه تمام للمرمى

ق30 ضربة رأسية رائعة من وسام أبو علي ولكن تصدي رائع من حارس مرمى منتخب عمان

ق8 تسديدة صاروخية من صلاح اليحيائي مهاجم منتخب عمان تمر بجوار مرمى فلسطين بقليل

انطلاق المباراة