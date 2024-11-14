انتهت في تصفيات كأس العالم - فلسطين (0)-(1) عمان.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين وعمان ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويبدأ وسام أبو علي مهاجم الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين ضد عمان ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

فيما يجلس عمر فرج مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.

لمتابعة مباراة فلسطين وعمان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق83 جووول: الهدف الأول لمنتخب عمان في شباك فلسطين

ق68 تسديدة رائعة من وسام أبو علي ولكن تصدي رائع من حارس عمان

ق67 انفراد تام من صلاح اليحيائي مهاجم منتخب عمان ولكن تدخل رائع من دفاع منتخب فلسطين يمنع هدف محقق

ق50 تسديدة صاروخية وتصدى من حارس مرمى عمان الذي أمسك بالكرة قبل وصولها إلى وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق36 وسام ابو علي يهدر مجددا هدف التقدم وهو مواجه تمام للمرمى

ق30 ضربة رأسية رائعة من وسام أبو علي ولكن تصدي رائع من حارس مرمى منتخب عمان

ق8 تسديدة صاروخية من صلاح اليحيائي مهاجم منتخب عمان تمر بجوار مرمى فلسطين بقليل

انطلاق المباراة

وسام أبو علي منتخب فلسطين
نرشح لكم
رينار: قدمنا أداء قويا أمام أستراليا.. وكأنني لم أغادر السعودية تصفيات كأس العالم - سيناريو مرعب يقود قطر للفوز على أوزبكستان.. والإمارات تعود للانتصارات تصفيات كأس العالم - إبداع المدرجات لا يكفي.. العراق والأردن يتعادلان سلبيا تصفيات كأس العالم - أبو علي أهدر كل الفرص.. فلسطين تخسر من عمان بهدف في الوقت القاتل تصفيات كأس العالم - خسارة قاسية لـ البحرين ورقم تاريخي لـ سون أمام الكويت.. وإيران تعود بانتصار ثمين انتهت في تصفيات كأس العالم - العراق (0)-(0) الأردن.. نقطة لكل فريق التشكيل - أيمن حسين أساسي مع العراق.. وموسى التعمري يعود لقيادة الأردن تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي ضد عمان.. وفرج على دكة البدلاء
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فيني عاد مجددا فأهدر.. فنزويلا تحقق تعادلا تاريخيا أمام البرازيل 7 ساعة | أمريكا
ريليفو: مبابي هو الحل وليس الأزمة.. وهذا هو الدور الذي يطلبه أنشيلوتي 7 ساعة | الدوري الإسباني
آس: ريال مدريد يحسم موقفه من ضم فيرتز وكيميتش 7 ساعة | الدوري الإسباني
ريليفو: عائق كبير يقف أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد 7 ساعة | ميركاتو
تقرير - ريال مدريد ينافس برشلونة لإنقاذ خط دفاعه 8 ساعة | الدوري الإسباني
وكيل لاعبين: جوميز رفض بلعيد وفضل بنتايك على جوناثان.. ومدرب البرازيل رحب بتدريب الزمالك ولكن 8 ساعة | الكرة المصرية
مدرب إسبانيا يكشف سبب استدعاء كوبارسي وتجاهل إنيجو مارتينيز 8 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أولمو: رودري يستحق الكرة الذهبية.. واللعب كل 3 أيام أمر خطير 8 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا