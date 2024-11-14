التشكيل - أيمن حسين أساسي مع العراق.. وموسى التعمري يعود لقيادة الأردن

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 17:55

كتب : FilGoal

الأردن - كوريا

يقود أيمن حسين تشكيل منتخب العراق خلال المواجهة المرتقبة أمام الأردن.

فيما يعود موسى التعمري لقيادة هجوم منتخب الأردن بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب العراق لمواجهة الأردن كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد باسل

الدفاع: ريبين سولاقا - ميرخاس دوسكي - مناف يونس - مصطفى سعدون - سعد عبدالأمير

الوسط: أمجد عطوان - أمير العماري - إبراهيم بايش

الهجوم: علي جاسم - أيمن حسين

فيما جاء تشكيل الأردن لمواجهة العراق كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: محمد أبو النادي - عبد الله نصيب - يزن العرب - رجائي عيد

الوسط: نزار الرشدان - إحسان حداد - مهند أبو طه

الهجوم: علي علوان - موسى التعمري - يزن النعيمات

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