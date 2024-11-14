كرة يد - الكشف عن مباريات ثمن نهائي كأس مصر
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 17:40
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات دور الـ 32 من كأس مصر لرجال كرة اليد وتحدد منافسي الأهلي والزمالك.
وتقام منافسات ثمن نهائي كأس مصر للرجال في 18 مارس المقبل.
ويواجه الأهلي فريق هيليوبوليس بينما يلعب الزمالك ضد القناة.
أما سبورتنج حامل لقب النسخة الماضية فسيواجه دلفي.
وجاء جدول مباريات ثمن نهائي كأس مصر كالآتي: (الثلاثاء 18 مارس)
القناة × الزمالك (6 مساء)
اتحاد الشرطة × الشمس (6 مساء)
سبورتنج × دلفي (6 مساء)
أصحاب الجياد × سموحة (6 مساء)
طلائع الجيش × الطيران (6 مساء)
هيليوبوليس × الأهلي (7 مساء)
البنك الأهلي × الجزيرة (8 مساء)
الزهور × العبور (8 مساء)
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