كرة يد - الكشف عن مباريات ثمن نهائي كأس مصر

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 17:40

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة يد

اختتمت منافسات دور الـ 32 من كأس مصر لرجال كرة اليد وتحدد منافسي الأهلي والزمالك.

وتقام منافسات ثمن نهائي كأس مصر للرجال في 18 مارس المقبل.

ويواجه الأهلي فريق هيليوبوليس بينما يلعب الزمالك ضد القناة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - على أنغام أم كلثوم.. الخليج السعودي يعلن ضم إبراهيم المصري لبطولة آسيا كرة يد - الكشف عن موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في الدوري كرة يد - ثنائي محترف ضمن قائمة سيدات مصر المبدئية استعدادا لبطولة إفريقيا كرة يد - الكشف عن قائمة منتخب مصر لوديتي اليابان.. وغياب إبراهيم المصري

أما سبورتنج حامل لقب النسخة الماضية فسيواجه دلفي.

وجاء جدول مباريات ثمن نهائي كأس مصر كالآتي: (الثلاثاء 18 مارس)

القناة × الزمالك (6 مساء)

اتحاد الشرطة × الشمس (6 مساء)

سبورتنج × دلفي (6 مساء)

أصحاب الجياد × سموحة (6 مساء)

طلائع الجيش × الطيران (6 مساء)

هيليوبوليس × الأهلي (7 مساء)

البنك الأهلي × الجزيرة (8 مساء)

الزهور × العبور (8 مساء)

كرة يد الأهلي الزمالك كأس مصر
نرشح لكم
كرة يد - على أنغام أم كلثوم.. الخليج السعودي يعلن ضم إبراهيم المصري لبطولة آسيا كرة يد - الكشف عن موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في الدوري كرة يد - ثنائي محترف ضمن قائمة سيدات مصر المبدئية استعدادا لبطولة إفريقيا كرة يد - الكشف عن قائمة منتخب مصر لوديتي اليابان.. وغياب إبراهيم المصري كرة يد - الكشف عن قرعة كأس مصر للرجال والسيدات كرة يد - الكشف عن موعد السوبر المصري بين الأهلي وسبورتنج كرة يد - يحيى خالد يتألق أمام علي في مواجهة سان جيرمان ضد لشبونة بدوري الأبطال يد - يحيى الدرع يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فيني عاد مجددا فأهدر.. فنزويلا تحقق تعادلا تاريخيا أمام البرازيل 2 ساعة | أمريكا
ريليفو: مبابي هو الحل وليس الأزمة.. وهذا هو الدور الذي يطلبه أنشيلوتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
آس: ريال مدريد يحسم موقفه من ضم فيرتز وكيميتش 2 ساعة | الدوري الإسباني
ريليفو: عائق كبير يقف أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد 2 ساعة | ميركاتو
تقرير - ريال مدريد ينافس برشلونة لإنقاذ خط دفاعه 2 ساعة | الدوري الإسباني
وكيل لاعبين: جوميز رفض بلعيد وفضل بنتايك على جوناثان.. ومدرب البرازيل رحب بتدريب الزمالك ولكن 3 ساعة | الكرة المصرية
مدرب إسبانيا يكشف سبب استدعاء كوبارسي وتجاهل إنيجو مارتينيز 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أولمو: رودري يستحق الكرة الذهبية.. واللعب كل 3 أيام أمر خطير 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا