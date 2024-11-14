تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي ضد عمان.. وفرج على دكة البدلاء

يبدأ وسام أبو علي في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين ضد عمان ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتذيل منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين بينما منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ويجلس عمر فرج على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب بطاط - محمد صالح - عميد محاجنه - ميلاد تيرمانيني

الوسط: محمد خليل - جابر عطا - عدى خروب - محمود أبو وردة.

الهجوم: عدي الدباغ - وسام أبو على.

وحقق منتخب عمان انتصارا وحيدا بعد الفوز على الكويت في الجولة الثالثة.

بينما تعادل منتخب فلسطين مع منتخبي الكويت وكوريا الجنوبية.