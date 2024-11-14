تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي ضد عمان.. وفرج على دكة البدلاء
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 17:14
كتب : FilGoal
يبدأ وسام أبو علي في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين ضد عمان ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
وسام أبو علي
النادي : الأهلي
ويتذيل منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين بينما منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
ويجلس عمر فرج على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل منتخب فلسطين كالتالي:
حراسة المرمى: رامي حمادة
الدفاع: مصعب بطاط - محمد صالح - عميد محاجنه - ميلاد تيرمانيني
الوسط: محمد خليل - جابر عطا - عدى خروب - محمود أبو وردة.
الهجوم: عدي الدباغ - وسام أبو على.
وحقق منتخب عمان انتصارا وحيدا بعد الفوز على الكويت في الجولة الثالثة.
بينما تعادل منتخب فلسطين مع منتخبي الكويت وكوريا الجنوبية.
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