تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي ضد عمان.. وفرج على دكة البدلاء

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

يبدأ وسام أبو علي في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين ضد عمان ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

فلسطين

ويتذيل منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين بينما منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ويجلس عمر فرج على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل منتخب فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب بطاط - محمد صالح - عميد محاجنه - ميلاد تيرمانيني

الوسط: محمد خليل - جابر عطا - عدى خروب - محمود أبو وردة.

الهجوم: عدي الدباغ - وسام أبو على.

وحقق منتخب عمان انتصارا وحيدا بعد الفوز على الكويت في الجولة الثالثة.

بينما تعادل منتخب فلسطين مع منتخبي الكويت وكوريا الجنوبية.

فلسطين وسام أبو علي عمر فرج
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