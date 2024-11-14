ماركا: ألابا يعود لصفوف ريال مدريد ديسمبر المقبل

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 16:59

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد - فرانكفورت

ذكرت جريدة ماركا أن ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد يقترب أكثر وأكثر من المشاركة في المباريات.

وأوضح التقرير أنه إذا سارت الأمور على ما يرام سيعود ديفيد ألابا إلى تدريبات ريال مدريد الجماعية مطلع ديسمبر المقبل.

وذلك يعني اقترابه من المشاركة في المباريات.

أخبار متعلقة:
لاعب بايرن يغادر معسكر البرتغال نصيحة من مدرب إسبانيا إلى لامين يامال كي يصبح أسطورة برونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا يكشفان سرين عن رونالدو للمرة الثالثة في مسيرته.. رانييري مدربا لروما حتى نهاية الموسم

وأضاف التقرير أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يمكنه الاعتماد على ألابا بعد أيام من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويغيب ألابا عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

قبل أيام، تدرب ألابا بالكرة لأول مرة.

وأوضحت التقارير أن ديفيد ألابا يواصل العمل بشكل مكثف على عودته.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد ذكرت في تقريرها قبل أسابيع أن ألابا يهدف إلى العودة للعب مع ريال مدريد بحلول النصف الثاني من الموسم على أقصى تقدير.

قبل ذلك، ذكرت منصة ريليفو أن عودة ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد إلى الملاعب تأجلت حتى يناير 2025.

وأوضح التقرير أن عودة اللاعب للملاعب تأجلت بعدما كان من المتوقع عودته في أكتوبر.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد لا يخطط لضم مدافعين جدد في يناير الماضي، وبذلك ستكون عودة ألابا في الوقت المثالي للملكي.

في حالة عودة قائد النمسا في يناير المقبل، ستصل فترة غيابه إلى 13 شهرا، أي أكثر من عام كامل.

الصيف الماضي ذكر موقع " Die Presse" النمساوي أن ألابا لن يستطيع اللعب حتى نهاية العام الجاري في ظل عدم شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ورغم مرافقته لمنتخب بلاده في يورو 2024 إلا أن التقرير أوضح وقتها أن اللاعب صاحب الـ32 عاما كان يعاني من مشاكل أثناء السير.

ديفيد ألابا ريال مدريد
نرشح لكم
تيباس لـ في الجول: اللاعب المصري مناسب للدوري الإسباني.. وموقف صلاح ومرموش من الانتقال إليه ماركا: مدافع ريال مدريد قد يعود أسرع من المتوقع ويشارك أمام ليفربول لابورت يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه في الصيف دي يونج: أتسائل أحيانا عما إذا كنت سأتعافى بشكل كامل أو لا لا جديد.. برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي ديكو: برشلونة سيجدد تعاقد بيدري وجافي.. وهذا موقف أراوخو ناتشو: ريال مدريد لم يتصل بي بعد إصابة ميليتاو.. وبالطبع أحصل هنا على أموال أكثر تغيير مواعيد مباريات السوبر الإسباني في السعودية
أخر الأخبار
دوري المحترفين - رغم الفوز على البلدية.. مدرب منتخب السويس يستقيل على الهواء دقيقة | القسم الثاني
تشكيل البرازيل - عودة فينيسيوس جونيور لقيادة الهجوم أمام فنزويلا 2 دقيقة | أمريكا
الصليبي الثاني خلال شهرين.. يوفنتوس يعلن إصابة كابال 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
رينار: قدمنا أداء قويا أمام أستراليا.. وكأنني لم أغادر السعودية 15 دقيقة | الوطن العربي
المغرب ينتصر على مصر في بداية المشوار ببطولة شمال إفريقيا للشباب 32 دقيقة | منتخب مصر
الكاس: كنت واثقا من الفوز على الجزائر.. والمشوار لم ينته 35 دقيقة | منتخب مصر
مباشر دوري الأمم - بلجيكا (0)-(1) إيطاليا.. جووووول أول 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - سيناريو مرعب يقود قطر للفوز على أوزبكستان.. والإمارات تعود للانتصارات 53 دقيقة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا