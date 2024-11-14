ماركا: ألابا يعود لصفوف ريال مدريد ديسمبر المقبل

ذكرت جريدة ماركا أن ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد يقترب أكثر وأكثر من المشاركة في المباريات.

وأوضح التقرير أنه إذا سارت الأمور على ما يرام سيعود ديفيد ألابا إلى تدريبات ريال مدريد الجماعية مطلع ديسمبر المقبل.

وذلك يعني اقترابه من المشاركة في المباريات.

وأضاف التقرير أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يمكنه الاعتماد على ألابا بعد أيام من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويغيب ألابا عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

قبل أيام، تدرب ألابا بالكرة لأول مرة.

وأوضحت التقارير أن ديفيد ألابا يواصل العمل بشكل مكثف على عودته.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد ذكرت في تقريرها قبل أسابيع أن ألابا يهدف إلى العودة للعب مع ريال مدريد بحلول النصف الثاني من الموسم على أقصى تقدير.

قبل ذلك، ذكرت منصة ريليفو أن عودة ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد إلى الملاعب تأجلت حتى يناير 2025.

وأوضح التقرير أن عودة اللاعب للملاعب تأجلت بعدما كان من المتوقع عودته في أكتوبر.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد لا يخطط لضم مدافعين جدد في يناير الماضي، وبذلك ستكون عودة ألابا في الوقت المثالي للملكي.

في حالة عودة قائد النمسا في يناير المقبل، ستصل فترة غيابه إلى 13 شهرا، أي أكثر من عام كامل.

الصيف الماضي ذكر موقع " Die Presse" النمساوي أن ألابا لن يستطيع اللعب حتى نهاية العام الجاري في ظل عدم شفائه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ورغم مرافقته لمنتخب بلاده في يورو 2024 إلا أن التقرير أوضح وقتها أن اللاعب صاحب الـ32 عاما كان يعاني من مشاكل أثناء السير.

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