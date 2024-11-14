أحمد حسن يتحدث عن دور مارادونا والخطيب بمشواره.. وديكتاتورية جوزيه وأحقية التوأم

تحدث أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن مسيرته وأحقية حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

أحمد حسن النادي : معتزل مصر

ويرى أحمد حسن أنه وصل إلى مكانة أكبر مما كان يتمناها.

وقال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عبر منصة المشهد: "الجميع يعلم أن ميولي أهلاوية منذ الصغر وكنت ولازلت أحب الأهلي لكن الأمور تختلف نوعا ما عندما تعمل".

وكشف أحمد حسن "أعشق كرة القدم منذ الصغر وحلم كبير بالنسبة لي، وهناك اثنين من اللاعبين فرقوا كثيرا في حياتي الكروية الأول مارادونا أعظم لاعب في العالم، بينما في مصر محمود الخطيب بسبب جودته وأهدافه، بعد الثنائي الجزائري رابح ماجر وكانوا ملهمين بالنسبة لي".

وشدد "كنت أحلم بالوصول لمكانة النجوم الملهمين لي، ورغم ذلك لم أتخيل أبدا أن أصل إلى ما وصلت إليه وأرى أنني تخطيت كل أحلامي".

وأوضح قائد منتخب مصر السابق "أعتز جدا أنني صناعة نفسي بنفسي وليس صناعة إعلام، أتواجد في المنتخب منذ 95 وأساسيا رغم تواجدي في نادي بالأقاليم وهذا ليس غرورا ولكن ثقة بالنفس".

وتابع "هناك أندية تتعمد صناعة أساطير، ولكن عندما تنتظر إلى مجمل ما فعله اللاعب من نجاحات أو إنجازات أو مشاركات دولية لن تجد شيئا".

أما عن فترته في الأهلي فأجاب "مانويل جوزيه في وقت من الأوقات أبلغني بعدم حبه للحضري لكنه يجعله يفوز لذلك هو أول لاعب في الملعب".

وواصل "لا يوجد مدرب يظلم لاعبا، لكن جوزيه لديه مشكلة أعتقد أنها ربما شخصية البرتغاليين في وقت من الأوقات يكون لديه شخصية ديكتاتورية، ومشكلتي معه في الفترة الأخيرة أن الزمالك فاوضني فبدأ يصل إليه الأمر بصورة خاطئة فباتت الأمور ليست على أفضل ما يكون".

وكشف أحمد حسن "جماهير الأهلي هتفت لي (مش هايمشي) خلال مواجهة مصر للمقاصة الأخيرة لي وذلك جعله عنيدا أكثر وأبلغ مسؤولين الأهلي إما أنا أو هو داخل الفريق".

أما عن منتخب مصر فقال: "في الوقت الحالي حسام حسن هو الرجل المناسب لقيادة المنتخب وفي مصر لا يوجد من هو أفضل منه".

وتابع "هناك مشكلة لدى حسام وإبراهيم حسن بأن هناك مؤامرة ضدهم والناس يريدون فشلهم، لكن على العكس هم في قيادة المنتخب بدعم كبير، وتصريحي بشأن حضور المعسكر بـ 6 لاعبين فقط كان دعما لهم وليس ضدهم".

وأضاف "من الطبيعي أن تتحدث كل الجماهير عن أي مباراة للمنتخب سواء كان نقد أو وجهة نظر".

واختتم أحمد حسن تصريحاته "حسام حسن قيمة كبيرة لأنه صنع تاريخا كبيرا، فكرة حصوله وحصولي على لقب عميد لاعبي العالم أمر يشرف الكرة المصرية ولا يجعل بيننا حالة حزن أو غضب".