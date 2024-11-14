دوري المحترفين - منتخب السويس يسقط بلدية المحلة.. والاتصالات يهزم أسوان

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

سبورتنج ضد منتخب السويس في دورة الترقي

فاز منتخب السويس على بلدية المحلة بهدفين لهدف مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

افتتح عوض التهامي أهداف المباراة لمنتخب السويس في الدقيقة السادسة.

وأضاف محمد زكريا "شيكا" الهدف الثاني للفريق السويسي في الدقيقة 57.

أخبار متعلقة:
القسم الثاني - بعد توقف عضلة القلب بالملعب.. نقل لاعب كفر الشيخ إلى المستشفى لإنقاذه القسم الثاني ب - محللة أداء مسار تتسلق سطح مبنى من الدور الثامن لمتابعة عملها القسم الثاني ب - نبيل محمود يقود دكرنس فنيا

وقلص بلدية المحلة النتيجة بهدف من إسلام زيادة.

في الوقت ذاته فاز المصرية للاتصالات على أسوان بهدف دون رد.

سجل أحمد محمود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72.

بتلك النتائج وصل رصيد الاتصالات لـ12 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب.

فيما تجمد رصيد أسوان عند 10 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

أما منتخب السويس فوصل للنقطة السادسة ليتساوى مع بلدية المحلة ويحتلان المركزين الـ17 والـ16 على التوالي.

وفي الجولة المقبلة سيلتقي الاتصالات مع المنصورة.

أما أسوان فسيواجه بترول أسيوط.

فيما سيواجه بلدية المحلة منافسه ديروط، ويلتقي منتخب السويس مع المقاولون العرب.

وفي مباريات أخرى أقيمت في التوقيت ذاته انتصر القناة على وادي دجلة بهدف دون رد سجله سايكو.

وانتصر سبورتنج على المنصورة بهدف أحمد عبد الستار.

وفاز أبو قير للأسمدة على السكة الحديد مودرن بهدفين لهدف، كما فاز المقاولون العرب على بروكسي بهدف مقابل لا شيء سجله تشارلز.

وانتصر كهرباء الإسماعيلية على لا فييا بهدفين دون رد سجلهما محمد رجب ودعبسة.

وانتصر بترول أسيوط على ديروط بهدف أبو بكر فوزي من ركلة جزاء.

الدرجة الثانية أسوان الترسانة الاتصالات بلدية المحلة
نرشح لكم
انتهت – بلدية المحلة (1) - (2) منتخب السويس.. المصرية للاتصالات (1) - (0) أسوان بسبب حالة شوقي.. كفر الشيخ يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراته ضد دكرنس رئيس نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل الحالة الصحية للاعب فريقه بعد توقف عضلة القلب بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب بالملعب.. والد لاعب كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالته وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا بشأن سقوط لاعب كفر الشيخ القسم الثاني - بعد توقف عضلة القلب بالملعب.. نقل لاعب كفر الشيخ إلى المستشفى لإنقاذه دوري المحترفين - بعد يوم واحد من استقالته.. خالد عيد يعود لتدريب طنطا دوري المحترفين - وادي دجلة يعزز صدارته بالفوز على الترسانة.. والمقاولون يتعادل مع بلدية المحلة
أخر الأخبار
"كأس ودرع" العالم للأندية 2025.. الإعلان عن تصميم فريد لجائزة البطولة دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر بزيه التقليدي في مواجهة كاب فيردي 39 دقيقة | منتخب مصر
مباشر تصفيات كأس العالم - العراق (0)-(0) الأردن.. إنقاذ رائع 42 دقيقة | آسيا
مباشر شمال إفريقيا تحت 17 عاما - مصر (0)-(1) الجزائر.. هدف أول 49 دقيقة | منتخب مصر
استراحة في تصفيات كأس العالم - فلسطين (0)-(0) عمان.. نهاية الشوط الأول 50 دقيقة | آسيا
مباشر تصفيات إفريقيا - مدغشقر (1)-(2) تونس.. النيجر (3)-(0) السودان.. النتيجة تصبح 3 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
التشكيل - أيمن حسين أساسي مع العراق.. وموسى التعمري يعود لقيادة الأردن 56 دقيقة | آسيا
كرة يد - الكشف عن مباريات ثمن نهائي كأس مصر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 3 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 4 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة