دوري المحترفين - منتخب السويس يسقط بلدية المحلة.. والاتصالات يهزم أسوان

فاز منتخب السويس على بلدية المحلة بهدفين لهدف مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

افتتح عوض التهامي أهداف المباراة لمنتخب السويس في الدقيقة السادسة.

وأضاف محمد زكريا "شيكا" الهدف الثاني للفريق السويسي في الدقيقة 57.

وقلص بلدية المحلة النتيجة بهدف من إسلام زيادة.

في الوقت ذاته فاز المصرية للاتصالات على أسوان بهدف دون رد.

سجل أحمد محمود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72.

بتلك النتائج وصل رصيد الاتصالات لـ12 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب.

فيما تجمد رصيد أسوان عند 10 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

أما منتخب السويس فوصل للنقطة السادسة ليتساوى مع بلدية المحلة ويحتلان المركزين الـ17 والـ16 على التوالي.

وفي الجولة المقبلة سيلتقي الاتصالات مع المنصورة.

أما أسوان فسيواجه بترول أسيوط.

فيما سيواجه بلدية المحلة منافسه ديروط، ويلتقي منتخب السويس مع المقاولون العرب.

وفي مباريات أخرى أقيمت في التوقيت ذاته انتصر القناة على وادي دجلة بهدف دون رد سجله سايكو.

وانتصر سبورتنج على المنصورة بهدف أحمد عبد الستار.

وفاز أبو قير للأسمدة على السكة الحديد مودرن بهدفين لهدف، كما فاز المقاولون العرب على بروكسي بهدف مقابل لا شيء سجله تشارلز.

وانتصر كهرباء الإسماعيلية على لا فييا بهدفين دون رد سجلهما محمد رجب ودعبسة.

وانتصر بترول أسيوط على ديروط بهدف أبو بكر فوزي من ركلة جزاء.