للمرة الثالثة في مسيرته.. رانييري مدربا لروما حتى نهاية الموسم

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري مدرب كالياري

أعلن روما يوم الخميس تعيين كلاوديو رانييري كمدير فني للفريق.

قبل أيام، أعلن روما إقالة مدربه إيفان يوريتش بعد الخسارة من بولونيا بنتيجة 3-2 في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وأوضح نادي العاصمة الإيطالية عبر موقعه: "يسر نادي روما أن يعلن أن كلاوديو رانييري هو المدرب الجديد للفريق الأول".

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وأضاف "في نهاية الموسم، سينتقل كلاوديو إلى دور تنفيذي كبير، حيث سيكون مستشارا للمالكين في جميع الأمور الرياضية في النادي".

وأتم "خلال الأشهر المقبلة سيستمر البحث عن مدرب يقود الفريق الموسم المقبل".

وأكد النادي أن كلاوديو سيكون له رأي في هذا القرار أيضًا.

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رانييري الذي ولد في روما، وارتدى قميص الجيالوروسي كلاعب خلال موسم 1973-1974 وعمل لاحقًا كمدرب للفريق في مناسبتين منفصلتين، من 2009 إلى 2011 وفي عام 2019.

واختتم كلاوديو رانييري مشواره التدريبي الذي استمر لأكثر من 30 عاما بختام الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي.

وأعلن رانييري (72 عاما) اعتزاله التدريب بعدما نجح في إبقاء كالياري في الدوري الإيطالي لموسم آخر.

مسيرة رانييري

وخلال مسيرته التدريبية الطويلة تولى رانييري تدريب العديد من الفرق وهم فيجور لاميزيا وبوتيولانا وكالياري ونابولي وفيورنتينا وفالنسيا وأتليتكو مدريد وتشيلسي وبارما ويوفنتوس وروما وإنتر ميلان وموناكو ومنتخب اليونان.

هذا بالإضافة لمحطته الأبرز وهي ليستر سيتي حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه في سنة 2016.

وبعدها تولى تدريب نانت وفولام وروما مجددا وسامبدوريا وواتفورد وأخيرا كالياري.

وتوج رانييري بلقب الدرجة الثالثة في الدوري الإيطالي مع كالياري وكأس إيطاليا للدرجة ذاتها.

كما صعد معهم مرتين للدوري الإيطالي سنة 1990 و2023.

وصعد مع فيورنتينا للدوري الإيطالي في سنة 1994 وفاز معهم بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي في 1996.

ومع فالنسيا توج بكأس إسبانيا 1999 وكأس الإنترتوتو الأوروبي 1998 وكأس السوبر الأوروبي 2004.

وقاد موناكو للصعود للدوري الفرنسي في سنة 2013.

وأخيرا توج مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.

روما كلاوديو رانييري
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