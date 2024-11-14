لاعب بايرن يغادر معسكر البرتغال
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
غادر جواو بالينيا لاعب بايرن ميونيخ معسكر منتخب البرتغال بسبب الإصابة.
ويستعد منتخب البرتغال لملاقاة بولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية خلال توقف نوفمبر الدولي.
وأوضح نادي بايرن ميونيخ في بيان: "غادر جواو بالينيا معسكر المنتخب البرتغالي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة".
وأضاف البيان :سيعود اللاعب إلى ميونيخ لتلقي المزيد من العلاج".
سيلعب منتخب البرتغال ضد بولندا يوم الجمعة.
على أن يلاقي كرواتيا يوم الاثنين.
ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.
فيما يتواجد منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لبولندا في المركز الثالث.
ويتذيل منتخب اسكتلندا المجموعة بنقطة واحدة.
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