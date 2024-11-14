نصيحة من مدرب إسبانيا إلى لامين يامال كي يصبح أسطورة

وجه لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا نصيحة إلى لاعب برشلونة واللا روخا لامين يامال كي يصبح أسطورة كروية.

لامين يامال النادي : برشلونة إسبانيا

وتحدث دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي قائلا: "لامين لديه كل المقومات التي تؤهله ليكون أسطورة كروية في المستقبل".

وواصل "لامين يبلغ الآن من العمر 17 عاما وعلينا أن نتعامل معه شيئا فشيئا بحذر".

وأكمل "لكنني أقول له يجب أن تكون حذرا للغاية وأن يعرف أنه من خلال التواضع والاحترافية ستحقق الكثير من الأشياء هذين الأمر لا مفر منهما".

ويغيب لامين عن المشاركة مع منتخب إسبانيا في معسكر نوفمبر الجاري لملاقاة الدنمارك وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

لاعب برشلونة خاض مع منتخب إسبانيا 17 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع تسعة آخرين.

وتوج لامين يامال مع إسبانيا بلقب يورو 2024.