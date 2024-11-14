برونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا يكشفان سرين عن رونالدو

كشف برونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا لاعبي منتخب البرتغال سرا عن قائد الفريق كريستيانو رونالدو.

وتحدث برونو فيرنانديز لقناة رونالدو عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "هناك الكثير من الأشياء التي لا يعرفها الناس عن رونالدو إذ يجب أن تكون بجواره لتعرف كيف تبدو حياته".

وأكمل "ربما هو جيد في الرقص، يملك خطوات رقص جيدة".

فيما قال بيرناردو سيلفا: "أعتقد أن الناس يعرفون أنه منضبط للغاية وأنه يحب العمل في الأوقات المناسبة".

واستدرك "لكن ربما هو لا يأكل كثيرا هو ربما يأكل وجبتي الغداء والعشاء، هو لا يأكل وجبات صغيرة، أعتقد أن هذا سر عنه".

فيما كشف الثنائي أول موقف جمعهما برونالدو في صفوف المنتخب البرتغالي وقال برونو: "الأمر مضحك وعاطفي لأنه في أول مرة لي مع منتخب البرتغال كنت خجولا ولم أتحدث مع أي شخص".

وواصل "جاء رونالدو وبدأ الحديث معي وقال لي إنه تابع مبارياتي مع سبورتنج لشبونة".

وأكمل "أتذكر عودتي للمنزل وإبلاغ عائلتي أن رونالدو تابع مبارياتي وأنه يعرف اسمي".

أما بيرناردو فقال: "أول مرة كنت في حافلة المنتخب ولم أعرف أين أجلس وقال لي أحد اللاعبين اجلس على ذلك المقعد".

وأتم "صعد رونالدو للحافلة وبدأ في الضحك وقال لي بإمكانك أن تجلس بجانبي، لكنني كنت بالفعل أجلس في مقعده وكان ذلك اللاعب يخدعني، لكنه كان أمرا مضحكا".