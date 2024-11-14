الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي

أعلن منتخب فرنسا اسم قائده الجديد خلال فترة التوقف الدولي الحالي في ظل غياب كيليان مبابي.

وكان ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قد أعلن قائمته لتوقف نوفمبر دون تواجد كيليان مبابي، رغم أنه يشارك مع ريال مدريد مؤخرا.

وكشف ديشاب في تصريحات للصحفيين عن اختيار نجولو كانتي كقائد جديد للفريق.

وأوضح "كانتي سيكون القائد. فلديه خبرة كبيرة. نجولو ليس الشخص الذي يتحدث كثيرا لكنه كان دائما قائدا ومحركا للفريق".

في العادة، يكون نائب القائد هو من يرث شارة القيادة في غياب القائد، لكن أنطوان جريزمان كان قد أعلن اعتزاله الدولي قبل فترة التوقف الماضية.

ولذلك ارتدى أوريليان تشواميني شارة قيادة فرنسا في معسكر أكتوبر الماضي، في ظل غياب مبابي.

وكان مبابي قد استبعد من قائمة الديوك في توقف أكتوبر الماضي رغبة منه في استعادة مستواه المعهود بعد انضمامه لريال مدريد، مما أثار الكثير من الجدل.

وقال ديدييه ديشامب عن غياب كيليان مبابي في معسكر نوفمبر: "لقد أجريت مناقشات معه واتخذت هذا القرار، الأمر أفضل بهذه الطريقة".

وأضاف "أراد كيليان الانضمام، استبعاده ليس بسبب مشاكل خارج نطاق الرياضة".

وذكرت تقارير أن قائد فرنسا كان مترددا في الانضمام إلى الديوك في توقف سبتمبر وغاب بشكل مثير للجدل خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر ثم نوفمبر.

ستلعب فرنسا مباراتين في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية خلال التوقف الحالي.

المباراة الأولى ستكون يوم الخميس ضد الكيان الصهيوني.

وبعد 4 أيام سيلعب المنتخب الفرنسي ضد نظيره الإيطالي.

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