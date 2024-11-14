بشأن عمل المجلس.. قائمة هاني أبو ريدة تنفي التصريحات المنسوبة لمحامي القائمة

نفت قائمة هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري التصريحات المنسوبة إلى محامي القائمة.

وكانت قد انتشرت تصريحات تتحدث عن أمور تخص عمل المجلس الجديد حال انتخابه لقيادة اتحاد الكرة.

كما شملت التصريحات الحديث عن رابطة الأندية ومستقبلها وهو ما نفته قائمة هاني أبو ريدة.

وشددت القائمة على أن التصريحات المنسوبة للمحامي ليست حقيقية على الإطلاق ولم يدل بها المحامي من الأساس.

وكشفت أن دور المحامي كان التقدم بأوراق الترشح لخوض الانتخابات والإجراءات القانونية ولم يكن له أي دلو فيما يخص غير ذلك.

وأشارت القائمة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الرد على جميع الاستفسارات بشكل واضح ومنظم، والإعلان بشكل رسمي عن خطة العمل والبرنامج الانتخابي لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقرر لها 10 ديسمبر.

وتقدم ياسر عبد السلام المحامي الخاص بالمهندس هاني أبو ريدة بأوراق ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة.

ويخوض هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد كرة القدم على منصب الرئيس.

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وتقام انتخابات اتحاد كرة القدم يوم 10 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يخوضها هاني أبو ريدة على منصب الرئيس.