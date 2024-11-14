انتهت – بلدية المحلة (1) - (2) منتخب السويس.. المصرية للاتصالات (1) - (0) أسوان

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 14:23

كتب : FilGoal

بلدية المحلة

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بلدية المحلة ضد منتخب السويس

نهاية المباراة بفوز منتخب السويس بهدفين لهدف.

ق60: جووووول إسلام زيادة يقلص النتيجة بهدف أول للبلدية من تسديدة قوية.

ق57: جووووول محمد زكريا "شيكا" يسجل الهدف الثاني لمنتخب السويس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق25: منتخب السويس مازال متقدما في النتيجة.

ق6: جووووول منتخب السويس يسجل الهدف الأول عن طريق عوض التهامي بتسديدة على الطائر من داخلة منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

المصرية للاتصالات ضد أسوان

نهاية المباراة بفوز المصرية للاتصالات بهدف دون رد.

ق72: جوووووول أوووول للاتصالات عن طريق أحمد محمود.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق30: محاولات متبادلة بين الفريقين.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.

بلدية المحلة الترسانة منتخب السويس المصرية للاتصالات دوري المحترفين
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