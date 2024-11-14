ميكالي يعلن قائمة منتخب الشباب لتصفيات أمم إفريقيا بتواجد 3 محترفين

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 14:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر للشباب قائمة الفريق التي ستخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وتضم القائمة 3 محترفين، وهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني، وعمر خضر جناح أستون فيلا الإنجليزي، وعمرو خالد بيبو لاعب أراو السويسري.

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قبل أيام، انتظم لاعبو منتخب مصر للشباب تحت قيادة روجيرو ميكالي فى معسكر مفتوح استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية.

وتنطلق التصفيات يوم الخميس بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وضمت قائمة منتخب الشباب كل من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - حازم جمال

خط الدفاع: محمد سمير - مهاب سامي - محمود لبيب - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين - معتز محمد - سيف الدين عصام

الوسط: محمد السيد - مروان محمود - أحمد شرف - سليم طلب - عمرو خالد بيبو - أحمد خالد "كباكا" - عبد الرحمن خالد

الهجوم: حسام حسن - محمد زعلوك - عمر محمد "عموري" - عمر خضر

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ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي في الجولة الأولى في الثامنة من مساء الخميس.

عمر خالد سليم طلب عمرو خالد بيبو منتخب مصر للشباب
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