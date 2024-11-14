ميكالي يعلن قائمة منتخب الشباب لتصفيات أمم إفريقيا بتواجد 3 محترفين

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر للشباب قائمة الفريق التي ستخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وتضم القائمة 3 محترفين، وهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني، وعمر خضر جناح أستون فيلا الإنجليزي، وعمرو خالد بيبو لاعب أراو السويسري.

قبل أيام، انتظم لاعبو منتخب مصر للشباب تحت قيادة روجيرو ميكالي فى معسكر مفتوح استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية.

وتنطلق التصفيات يوم الخميس بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وضمت قائمة منتخب الشباب كل من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - حازم جمال

خط الدفاع: محمد سمير - مهاب سامي - محمود لبيب - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين - معتز محمد - سيف الدين عصام

الوسط: محمد السيد - مروان محمود - أحمد شرف - سليم طلب - عمرو خالد بيبو - أحمد خالد "كباكا" - عبد الرحمن خالد

الهجوم: حسام حسن - محمد زعلوك - عمر محمد "عموري" - عمر خضر

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي في الجولة الأولى في الثامنة من مساء الخميس.