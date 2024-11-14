تيباس لـ في الجول: اللاعب المصري مناسب للدوري الإسباني.. وموقف صلاح ومرموش من الانتقال إليه

"نعم هذه هي زيارتي الأولى لمصر وأنا سعيد لتواجدي هنا" هكذا بدأ خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" حديثه في حواره مع FilGoal.com.

وتواجد تيباس في مصر لحضور مؤتمر روابط الأندية العالمية الذي سيقام غدا الجمعة في القاهرة.

وتحدث تيباس عن حضوره للاجتماع لـFilGoal.com قائلا: "من المهم دعم الروابط لبعضهم البعض ومناقشة الاقتراحات والأمور التي تساعد على النهوض بكرة القدم".

أما عن التعاون مع رابطة الأندية المصرية فأجاب "بالطبع أطمح للمزيد من التعاون مع رابطة الأندية المصرية في المستقبل وإن كان هناك فرصة لإفادة الدوري المصري وزيادة التعاون بيننا فسيكون شيئا رائعا للجميع".

وعن انتهاء تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري والأنباء التي تشير لاحتمالية رغبة برشلونة في ضمه أجاب "صلاح لاعب عظيم وبالتأكيد لو هناك فرصة لأن يأتي إلى الدوري الإسباني فأنا واثق من أن الأندية ستحاول ضمه".

أما عن تألق عمر مرموش مع إنتراخت فرانكفورت وإشارة بعض التقارير لوجود اهتمام من الأندية الإسبانية بضمه قال تيباس: "أعتقد أن عمر مرموش لاعب مميز ولكنني لست مسؤولا عن عروض الأندية للاعبين".

وأردف "لكن إن كان هناك فرصة لانضمامه فبالتأكيد ذلك سيسهم في زيادة شعبية الدوري الإسباني في مصر".

وبسؤاله عن سبب عدم تواجد العديد من اللاعبين المصريين في الدوري الإسباني أجاب رئيس "لا ليجا" قائلا: "اللاعب المصري مناسب تماما لطريقة لعب الدوري الإسباني سواء طريقة لعب أو ثقافة وأتمنى رؤية العديد من اللاعبين المصريين مستقبلا في الدوري الإسباني خاصة أنهم يمتلكون الجودة اللازمة".

وشدد "بالطبع لست مسؤولا عن تعاقدات الأندية ولكنني أعتقد أنه يجب على الأندية الإسبانية استخدام خاصة الكشافين للبحث عن المواهب في مصر".

وعن مطالبته لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء كأس العالم للأندية 2025 قال: "الأمر لا يتعلق بالرعاة بل يتعلق بأجندة المباريات المزدحمة بالفعل".

وواصل تيباس "إن المشاركة في كأس العالم للمنتخبات تكريم وشرف لكل المنتخبات واللاعبين لكن تلك البطولة أقيمت وتم جذب الأندية لها بسبب الأموال فقط فالأمر لا يتعلق بالرعاة كما أوضحت".

وعن كيف واجه الدوري الإسباني رحيل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من برشلونة وريال مدريد أجاب "لا أعتقد أن رحيل ميسي ورونالدو أثر على الدوري الإسباني فالأول انتقل إلى الدوري الفرنسي ولعب بجوار كيليان مبابي والثاني انضم للدوري الإيطالي وهذا لم يؤثر بقوة في شعبية أي من المسابقتين لكن شعبية الدوري والبطولات تأتي من شعبية الأندية الخاصة بها".

وبسؤاله عن مطالبته بوجود جائزة تُمنح لأفضل لاعب في الدوري الإسباني وتحمل اسم ميسي وليس رونالدو قال: "إن ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للدوري الإسباني وبدأ المشاركة في المسابقة منذ سن الـ16 لذا فهو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ المسابقة، هو إلى الآن لم يعتزل لكن لنرى ماذا سيحدث في المستقبل".