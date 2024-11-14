أنا طارق يحيى (1) عن جيل 86 ظُلم.. والخطيب أنصح واحد فينا

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 14:05

كتب : أحمد أباظة

طارق يحيى

يقدم FilGoal.com سلسلة من مسيرة طارق يحيى الملقب بـ إيدر الكرة المصرية، ويتحدث نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على لسانه تفاصيل من مسيرته.

ويتحدث طارق يحيى في الحلقة الأولى عن بطولة أمم إفريقيا 86 التي توج بها المنتخب المصري رغم ضعف الإعداد.

وكل ما يلي على لسان طارق يحيى:

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"جيل منتخب مصر 86 ظُلم، قبل البطولة كان الإعداد سيئا جدا حتى في ظل تواجد النجوم".

"كنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول لكأس العالم 86 بدلا من المغرب لكن أيضا الإعداد كان سيئا".

"تم تعويض ذلك الأمر بجودة اللاعبين الموجودين، رغم وجود نجوم في المنتخبات الاخرى مثل المغرب والكاميرون".

"دعم الجماهير كان هائلا، أتذكر قبل مواجهة المغرب تحركنا مسافة 200 متر بين مسجد آل رشدان والاستاد في أكثر من ساعة".

"مواجهة المغرب كانت الأقوى في بطولة 86 لأنه نهائي مبكر ضد فريق مدجج بالنجوم، وحدث بعض التغييرات في التشكيل الأساسي".

"كنا نشعر بالمسؤولية، وهذا صنع الفارق بالنسبة لنا، كان هناك 120 ألف مشجع خارج الملعب بخلاف المتواجدين داخل الملعب".

"في اليوم التالي فوجئنا بتكسير سياراتنا بسبب احتفالات الجماهير، لكن أنصح لاعب فينا كان محمود الخطيب بسبب ركن سيارته بعيدا عن فندق الإقامة".

"وصلنا لركلات الترجيح مع منتخب بحجم الكاميرون، الخطيب كان حظه سيئا في تلك البطولة وشاركت بدلا منه ضد الكاميرون، وفوجئت بالمدرب يطالبني بتسديد أول ركلة".

"كنت من أفضل مسددي ضربات الجزاء في التدريبات، وسجلتها بفضل الله ثم مجدي عبد الغني الذي سجل ثم سلم بيده على حارس مرمى الكاميرون الذي تصدى لمصطفى عبده بعد ذلك، وشهدت ركلات الترجيح أمر نادر بدعابة من ثابت البطل الذي أبلغ مصطفى عبده أن مجدي عبد الغني كشف لنكونكو مكان تسديد الركلة".

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