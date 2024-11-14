بعد احترافه اللعبة.. دييجو فورلان يخسر مباراته الأولى في عالم التنس

خسر دييجو فورلان مهاجم منتخب أوروجواي السابق مباراته الأولى في عالم التنس، بعد احترافه اللعبة.

فورلان البالغ من العمر 45 عاما تلقى استقبالا كبيرا من الجماهير التي حضرت مباراته الأولى.

وسقط فورلان رفقة الأرجنتيني فيدريكو كوريا بنتيجة 6-1 و6-2 أمام الثنائي البوليفي فيدريكو زيبايوس وبوريس أرياس ضمن منافسات الزوجي ببطولة أوروجواي المفتوحة.

وقال دييجو في تصريحات للصحفيين: "لقد استمتعت بهذه المباراة كثيرا. رغم أن الأمر ليس سهلا تماما".

وأضاف "لقد لعبت مباريات استعراضية في 2017 و2018 ولم اكتسب مثل هذه الخبرة التي حصلت عليها في هذا اللقاء".

A Golden Entrance ✨ Diego Forlan arrives in style and the stadium erupts! Watch live ➡️ https://t.co/zdmegU414m #ATPChallenger | @DiegoForlan7 pic.twitter.com/oSdLDTWalk — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 14, 2024

وشارك فورلان في 3 بطولات في أوروجواي، قبل أن يخوض مباراته الأولى كمحترف.

فورلان أعلن اعتزاله في 2019 منهيا مسيرة امتدت لـ 21 عاما حقق خلالها النجاح في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

وارتدى دييجو قميص منتخب أوروجواي في 112 مباراة دولية.

ولعب في صفوف العديد من الأندية، مثل أتليتكو مدريد وفياريال وإنتر ومانشستر يونايتد.