بعد احترافه اللعبة.. دييجو فورلان يخسر مباراته الأولى في عالم التنس

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

فورلان

خسر دييجو فورلان مهاجم منتخب أوروجواي السابق مباراته الأولى في عالم التنس، بعد احترافه اللعبة.

فورلان البالغ من العمر 45 عاما تلقى استقبالا كبيرا من الجماهير التي حضرت مباراته الأولى.

وسقط فورلان رفقة الأرجنتيني فيدريكو كوريا بنتيجة 6-1 و6-2 أمام الثنائي البوليفي فيدريكو زيبايوس وبوريس أرياس ضمن منافسات الزوجي ببطولة أوروجواي المفتوحة.

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وقال دييجو في تصريحات للصحفيين: "لقد استمتعت بهذه المباراة كثيرا. رغم أن الأمر ليس سهلا تماما".

وأضاف "لقد لعبت مباريات استعراضية في 2017 و2018 ولم اكتسب مثل هذه الخبرة التي حصلت عليها في هذا اللقاء".

وشارك فورلان في 3 بطولات في أوروجواي، قبل أن يخوض مباراته الأولى كمحترف.

فورلان أعلن اعتزاله في 2019 منهيا مسيرة امتدت لـ 21 عاما حقق خلالها النجاح في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

وارتدى دييجو قميص منتخب أوروجواي في 112 مباراة دولية.

ولعب في صفوف العديد من الأندية، مثل أتليتكو مدريد وفياريال وإنتر ومانشستر يونايتد.

دييجو فورلان تنس
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