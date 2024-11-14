تصفيات كأس العالم - في ظهور رينار الأول.. منتخب السعودية يتعادل سلبيا أمام أستراليا

تعادل منتخب السعودية سلبيا أمام أستراليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان الأخضر السعودي قاب قوسين أو أدنى من خطف نقاط المباراة خارج ملعبه.

ويعتبر ذلك اللقاء هو الظهور الأول لهيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية بعد عودته.

وسجل سلطان غنام هدفا قاتلا في الدقيقة 93 قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل على علي البليهي باعتباره متداخلا في الكرة.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يتفوق منتخب أستراليا بفارق الأهداف.

ويشتعل صراع المركز الثاني بين منتخبات أستراليا والسعودية والبحرين.

بينما ينفرد منتخب اليابان بالصدارة برصيد 10 نقاط قبل مواجهة إندونيسيا في الجولة الخامسة.

وبدأ اللقاء بضغط قوي من منتخب السعودية بحثا عن خطف هدف التقدم.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أستراليا في الدقيقة 13 قبل أن تتدخل تقنية الفيديو ويتم احتسابها خطأ من خارج منطقة الجزاء.

وكاد ناصر الدوسري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة لكن تحولت إلى ركلة ركنية.

وراوغ مروان الصحفي حارس مرمى أستراليا في الدقيقة 49 لكنه فشل في تسجيل الهدف الأول.

بينما في الشوط الثاني ظهر منتخب أستراليا بشكل مختلف وضغط بحثا عن التقدم.

وأنقذ سعود عبد الحميد هدفا محققا في الدقيقة 85 في إنقاذ هو الأفضل بالجولة.

وسجل سلطان غنام هدفا قاتلا في الدقيقة 93 ولكن تم احتسابه تسلل على علي البليهي.

ويلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة أمام إندونيسيا يوم 19 نوفمبر الجاري.

بينما يحل منتخب أستراليا ضيفا على البحرين في نفس الجولة.

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