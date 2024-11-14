هاري كين ينتقد استبعاد 9 لاعبين من منتخب إنجلترا

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 13:23

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

كشف هاري كين قائد منتخب إنجلترا عن خيبة أمله بسبب عدد اللاعبين الذين تم استبعادهم من قائمة إنجلترا هذا الأسبوع.

في البداية قرر لي كارسلي المدير الفني لمنتخب إنجلترا استبعاد 8 لاعبين من فريقه، قبل أن يستبعد جاراد برانثويت لاعب إيفرتون.

وقال كين في تصريحات لشبكة ITV: "أعاد جاريث ساوثجيت متعة اللعب لمنتخب إنجلترا. كان كل الناس متحمسين للقدوم إلى كل معسكر، وكان كل الناس يريدون اللعب لمنتخب إنجلترا وهذا هو أهم شيء".

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وأضاف "أعتقد أن إنجلترا تأتي قبل أي شيء. منتخب إنجلترا يأتي قبل النادي، هذا هو أهم شيء بالنسبة للاعب كرة القدم المحترف".

وتابع "كان جاريث حريصا على ذلك ولم يكن خائفا من اتخاذ القرارات إذا بدأ هذا الأمر ينحرف عن مساره من قبل لاعبين معينين".

وأكمل "ما حدث هذا الأسبوع أمر مشين، إنها فترة صعبة من الموسم وربما تم استغلال ذلك قليلا".

وانضم جاريل كوانساه مدافع ليفربول إلى صفوف منتخب إنجلترا الأول بعد استبعاد تاسع لاعب من معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

كوانساه كان في معسكر منتخب إنجلترا للشباب، قبل أن يتلقى الاستدعاء للمنتخب الأول.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليونان يوم 14 نوفمبر، قبل مواجهة أيرلندا يوم 17 من الشهر نفسه.

وجاء قرار لي كارسلي باستبعاد 8 لاعبين لمنحهم الراحة خاصة وأن بهم بعض المصابين.

واستبعد كارسلي كل من: ترينت ألكسندر أرنولد – ليفي كولويل – فيل فودين – جاك جريليش – كول بالمر – آرون رامسديل – ديكلان رايس – بوكايو ساكا.

كما ضم بدلا منهم كل من: مورجان روجرز (أستون فيلا) – جارود بوين (وست هام) – جاراد برانثويت (إيفرتون) – تينو ليفرامنتو (نيوكاسل) جيمس ترافورد (بيرنلي).

وكان ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري ضد برايتون وتم تغييره في الدقائق الأولى من الشوط الأول.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المستوى الثاني من دوري الأمم بالمجموعة الثانية إلى جانب اليونان، وأيرلندا، وفنلندا.

وجمع منتخب إنجلترا 9 نقاط من 4 مباريات ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

بينما يحتل المنتخب اليوناني الصدارة بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات.

إنجلترا هاري كين
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