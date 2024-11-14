ماركا: مدافع ريال مدريد قد يعود أسرع من المتوقع ويشارك أمام ليفربول

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

ذكرت جريدة ماركا أن إصابة لوكاس فاسكيز مدافع ريال مدريد ليست قوية كما كان متوقعا.

قبل 3 أيام، أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لوكاس فاسكيز، فيما أشارت عدة تقارير إلى أنه سيغيب لمدة شهر.

لكن تقرير ماركا يوم الخميس أوضح أن الطاقم الطبي لريال مدريد يثق في قدرة لوكاس فاسكيز على التعافي خلال أقل من أسبوعين.

أخبار متعلقة:
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتحدث عن غياب مبابي صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر لاجازيتا ديلو سبورت: لتعويض بن ناصر ميلان مهتم بضم لاعب المغرب الشاب انضمام مدافع ليفربول لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد تاسع لاعب

وذلك قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم 27 نوفمبر.

قبل مواجهة ليفربول سيلعب الفريق الملكي ضد ليجانيس في الدوري الإسباني يوم 24 نوفمبر، ومن المرجح أن يغيب عنها فاسكيز.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أثبتت الفحوصات التي أجريت على لوكاس فازكيز إصابته في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب فاسكيز عن الملاعب، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أنه سيغيب لمدة شهر.

وفي بيان آخر، أوضح النادي الملكي "اظهرت الفحوصات التي أجريت على رودريجو إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى".

وأكمل البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب النجم البرازيلي عن الملاعب، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أنه سيغيب لمدة شهر ونصف.

وأصيب الثنائي خلال المباراة التي انتصر بها ريال مدريد على أوساسونا يوم السبت في الدوري الإسباني.

المباراة نفسها شهدت إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء بيان ريال مدريد بشأن ميليتاو "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد.

تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى.

كان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وبذلك انتهى موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

وأشرك كارلو أنشيلوتي راؤول أسينسيو بدلا من ميليتاو مفضلا إياه على خيسوس فاييخو.

وعاد ريال مدريد لسكة الانتصارات بالفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية ريال مدريد كل من جود بيلينجهام وفينييسيوس جونيور الذي أحرز ثلاثة أهداف.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 27 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة، بينما توقف أوساسونا عند النقطة 21 في المركز الخامس.

لوكاس فاسكيز ريال مدريد ليفربول
نرشح لكم
ماركا: ألابا يعود لصفوف ريال مدريد ديسمبر المقبل تيباس لـ في الجول: اللاعب المصري مناسب للدوري الإسباني.. وموقف صلاح ومرموش من الانتقال إليه لابورت يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه في الصيف دي يونج: أتسائل أحيانا عما إذا كنت سأتعافى بشكل كامل أو لا لا جديد.. برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي ديكو: برشلونة سيجدد تعاقد بيدري وجافي.. وهذا موقف أراوخو ناتشو: ريال مدريد لم يتصل بي بعد إصابة ميليتاو.. وبالطبع أحصل هنا على أموال أكثر تغيير مواعيد مباريات السوبر الإسباني في السعودية
أخر الأخبار
دوري المحترفين - رغم الفوز على البلدية.. مدرب منتخب السويس يستقيل على الهواء دقيقة | القسم الثاني
تشكيل البرازيل - عودة فينيسيوس جونيور لقيادة الهجوم أمام فنزويلا 2 دقيقة | أمريكا
الصليبي الثاني خلال شهرين.. يوفنتوس يعلن إصابة كابال 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
رينار: قدمنا أداء قويا أمام أستراليا.. وكأنني لم أغادر السعودية 15 دقيقة | الوطن العربي
المغرب ينتصر على مصر في بداية المشوار ببطولة شمال إفريقيا للشباب 32 دقيقة | منتخب مصر
الكاس: كنت واثقا من الفوز على الجزائر.. والمشوار لم ينته 35 دقيقة | منتخب مصر
مباشر دوري الأمم - بلجيكا (0)-(1) إيطاليا.. جووووول أول 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - سيناريو مرعب يقود قطر للفوز على أوزبكستان.. والإمارات تعود للانتصارات 53 دقيقة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا