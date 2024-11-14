مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد جاهزية أشرف داري

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 12:13

كتب : أحمد الخولي

أشرف داري - الأهلي

يسير المغربي أشرف داري مدافع الأهلي على برنامج علاجي وتأهيلي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

ويغيب أشرف داري بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "أشرف داري يسير على برنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من إصابة الكاحل، والنتائج حتى الآن إيجابية وتسير بصورة مطمئنة".

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وتابع "من المتوقع جاهزية أشرف داري بشكل تام عقب نهاية التوقف الدولي بفترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام".

واختتم تصريحاته "يعني ذلك جاهزية اللاعب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري".

كان داري يعاني من التهابات ورشح في الكاحل، وخضع لإشراف طبي مستمر بمتابعة الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله.

وتم تجهيز داري للمشاركة في مباراة العين الإماراتي بطلب وإصرار من المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وشارك المدافع المغربي في مباراة العين، وكان سليما ولم يشعر بوجود أي مشكلة.

وبعدها تعرض داري لالتحام في المران أسفر عن كدمة في نفس مكان الإصابة، مما أسفر عن تجددها نسبيا.

وبناء عليه، طلب الجهاز الطبي من كولر تطبيق برنامج علاجي جديد للاعب لإنهاء هذه المسألة.

وستستمر الخطة العلاجية للاعب من الآن وحتى نهاية التوقف الدولي في 19 نوفمبر.

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