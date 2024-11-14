رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتحدث عن غياب مبابي

أعرب فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن رغبته في عودة كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد إلى قائمة منتخب فرنسا، بعدما غاب عن المعسكرين الأخيرين.

ويغيب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي بشهر نوفمبر، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وقال ديالو في تصريحات لجريدة لو باريزيان: "كيليان هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. إنه يمر بفترة حساسة".

وأضاف "أمنيتي، وأعتقد أنها أمنية كل من يحب كرة القدم، هي أن يخرج من هذه الفترة الحساسة في أسرع وقت ممكن، وأن يصبح مرة أخرى اللاعب الذي جعلنا نحلم في عامي 2018 و2022".

وأكمل "نتمنى أن يعود مبابي إلى المنتخب الفرنسي، ويستعيد شارة القيادة ويقودنا نحو كأس العالم في عام 2026 بحثا عن اللقب الثالث".

وأتم "كل ما أريده هو أن يعود كيليان إلى مكانه في أسرع وقت ممكن، على رأس منتخب فرنسا".

الفرصة الأقرب لعودة مبابي ستكون في معسكر مارس المقبل.

وكان مبابي قد استبعد من قائمة الديوك في توقف أكتوبر الماضي رغبة منه في استعادة مستواه المعهود بعد انضمامه لريال مدريد، مما أثار الكثير من الجدل.

وقال ديدييه ديشامب عن غياب كيليان مبابي: "لقد أجريت مناقشات معه واتخذت هذا القرار، الأمر أفضل بهذه الطريقة".

وأضاف "أراد كيليان الانضمام، استبعاده ليس بسبب مشاكل خارج نطاق الرياضة".

وذكرت تقارير أن قائد فرنسا كان مترددا في الانضمام إلى الديوك في توقف سبتمبر وغاب بشكل مثير للجدل خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

ويستعد منتخب فرنسا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية المقبلتين ضد إسرائيل وإيطاليا.

وتضم القائمة العديد من الأسماء المعروفة، فيما شهدت استدعاء لوكاس شوفالييه حارس ليل للمرة الأولى.

وجاءت قائمة الديوك على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (ليل الفرنسي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - بريس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناتان كلوس (نيس الفرنسي) - ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) – لوكاس دين (أستون فيلا الإنجليزي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: نجولو كانتي (اتحاد جدة السعودي) - مانو كوني (روما الإيطالي) - أدريان رابيو (مارسيليا الفرنسي) - وارين زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – ماتيو جيندوزي (لاتسيو الإيطالي)

الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ الألماني) - ماركوس تورام (إنتر الإيطالي) – كريستوفر نكونكو (تشيلسي الإنجليزي)

وكان ديشامب قد كشف عن سبب استبعاد مبابي من معسكر الديوك لفترة التوقف الدولي بأكتوبر رغم أنه عاد من الإصابة وشارك مع ريال مدريد قبل إعلان القائمة.

وقتها قال ديشامب خلال مؤتمر صحفي: "استبعاد مبابي؟ يجب أن نعطي الأولوية لمصلحة اللاعب دون وضعه في صعوبات".

وواصل "مصالح الأندية والمنتخبات يجب أن تتعارض في وقت ما ولكن يجب علينا أن نفهم أن النادي هو من يتعاقد مع اللاعب وليس الاتحادات الوطنية والأهم هو مصلحة اللاعب، أعلم أن مبابي لن يقف ضد ناديه وهو لا يريد أيضا الوقوف ضد منتخب بلاده".

وأضاف "هذا الأمر ينطبق على جميع الأندية، هم دائما يقاومون ذهاب اللاعبين لمنتخبات بلادهم والمجازفة به وأنا لست هنا للمجازفة".

وكان كيليان قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد وغاب عن مواجهة أتليتكو مدريد وكشفت التقارير عن ضرورة غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد غيابه عن مباراة واحدة عاد مبابي وشارك ضد ليل وفياريال قبل بداية فترة التوقف الدولي.