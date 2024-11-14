بسبب حالة شوقي.. كفر الشيخ يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراته ضد دكرنس

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 12:07

كتب : رضا السنباطي

محمد شوقي - لاعب كفر الشيخ

خاطب نادي كفر الشيخ، الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تأجيل مباراته ضد دكرنس في دوري القسم الثاني ب.

ولم تكتمل مواجهة كفر الشيخ أمام القزازين بسبب إصابة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وتوقف عضلة القلب قبل نقله إلى المستشفى.

وسقط محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في أرض الملعب خلال مواجهة القزازين في دوري القسم الثاني ب.

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وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب أثناء مشاركته في المباراة وتم تعريضه لجهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة إسعاف، وتم نقل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ إلى مستشفى الزرقا المركزي في محاولة لإنقاذه.

وجاء خطاب نادي كفر الشيخ إلى اتحاد الكرة كالآتي: "نرجو من سيادتكم تأجيل مواجهة السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر 2024 والتي تقام بين نادي كفر الشيخ ونادي دكرنس".

وأوضح "نظرا للظروف التي يمر بها النادي وسقوط أحد اللاعبين بالملعب بأزمة قلبية أثناء مباراة نادي القزازين وكفر الشيخ".

وتابع "ويتواجد اللاعب في العناية المركزة حتى الآن، مما أصاب جميع اللاعبين بحالة نفسية سيئة".

وكان اللاعب قد سقط أرضا في الدقيقة 57 قبل أن يتم إلغاء المباراة قبل نهايتها في العشر دقائق الأخيرة بعدما علم الجميع خطورة الحالة.

كما تم أخذ عينة من دم اللاعب لإجراء فحوصات دقيقة في محاولة لإنقاذ الأمر.

من جانبه نشر نادي كفر الشيخ بيانا مقتضبا ينفي شائعات وفاة اللاعب.

وأوضح البيان أن حالة اللاعب مستقرة حتى الآن ويتمنى له الشفاء العاجل.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com سلامة اللاعب وخروجه بالشفاء العاجل قريبا.

كفر الشيخ القسم الثاني ب القسم الثاني محمد شوقي توقف عضلة القلب
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