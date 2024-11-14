خبر في الجول - فيفا يبلغ الأهلي بضم 26 لاعبا لقائمة كأس إنتركونتينينتال

تواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع النادي الأهلي بشأن تجهيزات المنافسات الختامية لكأس إنتركونتينينتال.

وتوج الأهلي بلقب كأس القارات الثلاث عقب الفوز على العين الإماراتي، ليتأهل لنصف نهائي كأس إنتركونتينينتال وينتظر الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "فيفا أبلغنا بإمكانية سفرنا بقائمة مكونة من 26 لاعبا إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينينتال".

وأوضح "بينما قائمة المباراة ستكون من 23 لاعبا فقط".

واختتم المصدر تصريحاته "هناك اجتماع مقرر له يوم 21 نوفمبر الجاري عبر تقنية زووم للحديث عن كافة التجهيزات بشكل نهائي".

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وينتظر باتشوكا المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس كبطل أمريكا الجنوبية لمواجهته في 11 ديسمبر المقبل بالدوحة.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية والمقرر إقامتها في الدوحة بقطر.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.