إمام عاشور: لا مشكلة مع حسام حسن وتحت أمر المنتخب.. وهؤلاء يتعمدون استفزازي

نفى إمام عاشور لاعب وسط الأهلي وجود خلافات بينه وبين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وشدد عاشور على احترام حسام حسن وأمنيته سابقا التدرب تحت قيادته.

وقال إمام عاشور لاعب الأهلي عبر قناة النادي: "غير صحيح وجود أي خلافات مع حسام حسن، على العكس أحترمه جدا وكل ما حدث أنني ذهبت للمعسكر وأنا مصاب في الركبة، وإن لم أكن مصابا لم يكن ليستبعدني".

وأوضح "البعض تحدث أنني رحلت عن المعسكر بسبب رفضي الجلوس على دكة البدلاء، وهذا أيضا غير صحيح وليست لدي مشكلة في ذلك".

وشدد إمام "أحب حسام حسن وكنت أتمنى التدرب تحت قيادته، وأتمنى له كل التوفيق وأحترم أي قرار له وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت، لا يوجد لاعب يمكنه التكبر على منتخب مصر".

وكشف إمام عاشور "كان لدي بعض التوتر بعد انتقالي إلى الأهلي خوفا من استقبال الجماهير لكن بعد ذلك لا".

أما عن هجوم بعض اللاعبين القدامى ل فأجاب "ربما بسبب عدم وصولهم إلى ما وصلت إليه".

وتابع "إذا حصلت على عرض احتراف مغري لن أرحل إلا حال موافقة الأهلي".

وكشف إمام "هناك بعض من لاعبي الزمالك يتعمدون استفزازي خلال مباريات القمة بدون ذكر أسمائهم، لكن الأمر لا يضايقني على العكس أضحك".

واختتم إمام عاشور تصريحاته "هدفي ضد الزمالك في نهائي الكأس وهدفي أمام العين بكأس إنتركونتينينتال الأغلى في مسيرتي مع الأهلي".

وكان إمام عاشور قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وحقق إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن ستة ألقاب آخرهم لقب القارات الثلاث أمام العين الإماراتي.

وخاض إمام 54 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات ونجح في المساهمة بـ 23 هدفا.

إذ نجح إمام في تسجيل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.