انتهت تصفيات كأس العالم - أستراليا (0)-(0) السعودية.. نقطة لكل فريق

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 11:01

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - منتخب السعودية

يحل منتخب السعودية ضيفا على أستراليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتقاسم الفريقان المركز الثاني برصيد 5 نقاط ويتفوق منتخب أستراليا بفارق الأهداف.

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نهاية المباراة

ق93 هدف قاتل لمنتخب السعودية لكن احتسابه ستلل

ق85 سعود عبد الحميد ينقذ هدفا محققا

ق60 منتخب أستراليا يواصل ضغطه بحثا عن التقدم

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 هدف محقق يضيع من مروان الصحفي

ق45 ست دقائق وقت بدل من الضائع

ق27 تسديدة رائعة من ناصر الدوسري لكن تصدي من حارس المرمى

ق14 إلغاء ركلة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو واحتسابها خطأ على حدود منطقة الجزاء

ق13 ركلة جزاء لصالح منتخب أستراليا

ق10 ضغط قوي من السعودية بحثا عن التقدم

انطلاق المباراة

السعودية منتخب السعودية تصفيات كأس العالم آسيا
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