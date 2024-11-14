رئيس نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل الحالة الصحية للاعب فريقه بعد توقف عضلة القلب

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 10:55

كتب : FilGoal

محمد شوقي - لاعب كفر الشيخ

كشف عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ تفاصيل الحالة الصحية للاعب محمد شوقي بعد توقف عضلة القلب خلال أحد مباريات القسم الثاني.

وسقط محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في أرض الملعب خلال مواجهة القزازين في دوري القسم الثاني ب.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب أثناء مشاركته في المباراة وتم تعريضه لجهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة إسعاف، وتم نقل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ إلى مستشفى الزرقا المركزي في محاولة لإنقاذه.

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وقال عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ عبر القناة الأولى: "محمد شوقي لم يبتلع لسانه، لأنه بمفرده دون صدام، وما حدث هو توقف في عضلة القلب تماما بنسبة 100%".

وكشف رئيس النادي "تم نقل اللاعب بعربة الإسعاف إلى المستشفى خلال دقيقتين فقط، واحتاج الأطباء 40 دقيقة لعودة عضلة القلب للعمل، في البداية كان هناك شعور أنه لا فائدة لكن ربنا كرمنا بهؤلاء الأطباء الذين استمروا في محاولاتهم".

وشدد "يجب أن نكون حريصين على المحاربة بتواجد عربيات الإسعاف في الملاعب وتكون مجهزة بجهاز الصدمات الكهربائية".

واختتم تصريحاته "حياة أي شخص أهم بالكثير من أي مال، وأتوجه بشكر خاص لعلاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ على دعمه الكامل لنا في حالة محمد شوقي".

وكان اللاعب قد سقط أرضا في الدقيقة 57 قبل أن يتم إلغاء المباراة قبل نهايتها في العشر دقائق الأخيرة بعدما علم الجميع خطورة الحالة.

كما تم أخذ عينة من دم اللاعب لإجراء فحوصات دقيقة في محاولة لإنقاذ الأمر.

من جانبه نشر نادي كفر الشيخ بيانا مقتضبا ينفي شائعات وفاة اللاعب.

وأوضح البيان أن حالة اللاعب مستقرة حتى الآن ويتمنى له الشفاء العاجل.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com سلامة اللاعب وخروجه بالشفاء العاجل قريبا.

القسم الثاني كفر الشيخ محمد شوقي
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