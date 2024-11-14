تشكيل السعودية - مروان الصحفي أساسي ضد أستراليا.. والكسار في حراسة المرمى

تصفيات كأس العالم - في ظهور رينار الأول.. منتخب السعودية يتعادل سلبيا أمام أستراليا

انتهت تصفيات كأس العالم - أستراليا (0)-(0) السعودية.. نقطة لكل فريق

منتخب السعودية يعلن إصابة سلمان الفرج في الرباط الصليبي

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