تشكيل السعودية - مروان الصحفي أساسي ضد أستراليا.. والكسار في حراسة المرمى

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

أعلن هيرفي رينار تشكيله الأولى بعد تولي قيادة منتخب السعودية مجددا.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة أستراليا ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب السعودية أمام أستراليا:

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حارس المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - حسان تمبكتي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: مصعب الجوير - ناصر الدوسري - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: صالح الشهري - فراس البريكان - مروان الصحفي.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد 5 نقاط بالتساوي مع أستراليا المتفوقة في فارق الأهداف.

بينما يحتل منتخب اليابان صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع ملحق.

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