إمام عاشور: تمنيت مواجهة الزمالك في السوبر المصري.. وحلمي مقابلة أبو تريكة

كشف إمام عاشور عن أمنيته بمواجهة الزمالك في السوبر المصري بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ويحلم عاشور بمقابلة محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق.

وقال إمام عاشور عبر قناة الأهلي: "دائما ما أشاهد فيديوهاتي لتفادي الأخطاء، ربما في بعض المباريات أعاني من إجهاد أو أكون غير موفق لكن الجماهير لا تلتفت لذلك وهدفها فقط أن ترى اللاعب يُنجح فريقها وأرى أن لهم حق في ذلك".

وشدد "لا يمكن الاعتراض على رأي الجماهير، عندما يتحدث عن لاعب يكون هدفه خروج أفضل نسخة منك لفوز فريقه لذلك لهم كل الحق في انتقادنا".

وكشف إمام "أصعب فترة مرت عليّ بعد خسارة السوبر الإفريقي، تعبت ودخلت المستشفى، وكانت البعثة قد سافرت وذهبنا من أجل مناسك العمرة وطيارتي كانت مع جماهير الزمالك بعضهم تعامل معي باحترام بينما البعض الآخر قال أمور لا تصح، وأنا من طبيعتي لا أحب الخسارة في أي شيء وكنت أنتظر مباراة السوبر المصري".

وواصل "سأتحدث عن أمر ولا أعلم هل سيخصم مني محمد رمضان بسبب ذلك أم ماذا، بعد خسارة السوبر الإفريقي تم تعيين محمد رمضان وأبلغني أن هناك مواجهتين صعبتين يجب التركيز فيهما فقلت له إن شاء الله سنواجه الزمالك في النهائي، وهو حزن مني بسبب ذلك وأكد لي أن التفكير الصحيح هو التركيز على مواجهة سيراميكا كليوباترا أولا".

وشدد إمام "لم نكن موفقين في السوبر الإفريقي، وهذه أول مرة أشاهد الفريق غير موفق بتلك الصورة وعوضنا ذلك في السوبر المصري بتركيز شديد حتى النهاية".

أما عن رقمه مع الفريق أجاب "أنا من اخترت رقم 22، كان هناك أرقام 3 و11 و22 وفي البداية اخترت 11 بسبب مشكلتي السابقة مع وليد سليمان وأنا أحبه".

وتابع "لكن تم إبلاغي بعد ذلك أن أحمد عبد القادر اختار رقم 11 ثم بعدها اخترت 22 وأبلغت خالد بيبو هاكون قدها".

وكشف "من أمنيات حياتي التواصل مع أبو تريكة، وتحدثت مع نجله سيف أكثر من مرة للحديث معه لكن لم يكن متاحا وقتها، وأقول له على الهواء إن شاء الله أنا قادم لقطر وأراك هناك".

وواصل "الفترة الأخيرة تعرضت لضغوطات كبيرة وأن كنت ركزت معها لما كنت متواجد في الأهلي وأحصل على بطولات، وتعودت على عدم الرد إلا بعد التتويج بالبطولات".

وأوضح إمام "ليست لدي مشكلة في انتقادي كلاعب كرة ولكن لا تقحم أهلي وزوجتي في الأمر".

وأضاف "لدي مذكرة على هاتفي أدون بها كل شيء وكلمة تقال عني منذ 2021، وعندما أرد يكون ردي في الملعب".

وبسؤاله عن هدف سجله في توقيته أجاب "كنت سعيد جدا بهدفي ضد الزمالك في نهائي الكأس، خاصة توقيت الهدف وكان كل تركيزي الخروج فائزا في المباراة والحمد لله ربنا كافئني بذلك الهدف".

وتابع "بالتأكيد أحزن عندما أجلس احتياطيا ولا يوجد لاعب لا يحزن، لكن أحاول عدم إظهار ذلك لزملائي لأنهم ليس لهم ذنبا في ذلك".

وشدد "أفهم كولر جدا، وأي مركز يطالبني باللعب فيه سألعب، منذ بداية مسيرتي لعبت في 10 مراكز، وقت تواجدي في الزمالك لعبت بجوار عبد الغني بسبب إصابة محمود علاء".

أما عن الاختلاف بين الأندية التي لعب لها فأجاب "الأهلي حاجة تاني في نظام ومنظومة وكل شخص بينفذ المطلوب منه فقط وده سبب نجاحه".

واختتم إمام عاشور تصريحاته "طموحي كبير جدا مع الأهلي، وحلمي الاعتزال داخل النادي الأهلي بسبب الحب الكبير الذي وجدته من الجميع حتى لو سألعب طوال عمري دون مقابل مادي".