وكيله: الخليج السعودي لن يفرط في خدمات محمد شريف بسهولة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - الهلال

يرى سيد مصطفى وكيل محمد شريف أن مهاجم الخليج السعودي لن يعود إلى الدوري المصري في هذا التوقيت.

محمد شريف

النادي : الخليج

الخليج

وارتبط شريف مؤخرا بالعودة إلى أحد أندية الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيد مصطفى وكيل محمد شريف عبر قناة المحور: "لا أعتقد أن محمد شريف سيعود إلى الدوري المصري في الوقت الحالي".

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وأضاف "نادي الخليج لن يفرط في خدمات اللاعب بسهولة بعدما دفع مبلغا ماليا كبيرا للاستغناء عنه".

وينتهي تعاقد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي ينتظر موقف محمد شريف مع الخليج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي حال رحيل اللاعب عن الخليج بشكل مجاني أو الوصول لاتفاق مادي مناسب سيكون شريف مرشحا بقوة للعودة إلى الفريق في يناير المقبل.

ولا يمر شريف بأفضل فتراته مع الخليج هذا الموسم، إذ شارك في مباراتين فقط طوال الموسم الحالي وغاب عن معظم المباريات بسبب الإصابة.

كما يرغب اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج في التعاقد مع أسماء جديدة على المستوى الهجومي.

صحيفة الرياضية السعودية ذكرت أن شريف أنهى برنامجه العلاجي من الإصابة بتمدد في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الذي غاب عن آخر 9 مباريات لفريقه ومن المرجح عودته أمام الهلال بعد نهاية التوقف الدولي.

ويحتل الخليج المركز السابع بـ13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين، فيما خسر 3 مرات.

شريف صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم مباراتين فقط مع نادي الخليج قبل أن يتعرض للإصابة.

وانضم محمد شريف لنادي الخليج بداية الموسم المنصرم قادما من النادي الأهلي.

ولعب محمد شريف 38 مباراة مع الخليج وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

محمد شريف الخليج الأهلي
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