إمام عاشور يتحدث عن لقطته مع شيكابالا وحقيقة أزمته مع نبيل عماد.. ودور كهربا

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور لـ الأهلي ضد العين

كشف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي حقيقة لقطته الشهيرة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك خلال مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر الذي تمت إقامته في السعودية.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ونفى إمام عاشور وجود أزمة مع نبيل عماد لاعب وسط الزمالك أو السخرية منه وقت أزمته في الإمارات.

وكل ما يلي على لسان إمام عاشور عبر قناة الأهلي:

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الحوار مع شيكابالا

"العديد من لاعبي الزمالك أصدقائي حتى الآن، لكن الفترة الحالية لا يوجد تواصل مع شيكابالا".

"شيكابالا خلال مباراة نهائي الكأس قال لي أنا حزين منك فأبلغته لماذا؟ قال لي لأنني اتصلت بك ولم ترد فقلت له اتصلت بك أكثر من مرة ولم ترد".

"أما اللقطة التي تم عرضها على التليفزيون، كان نبيل عماد يتدخل بعنف ولديه بطاقة صفراء، فأبلغت شيكابالا أنني سأتسبب في حصوله على بطاقة صفراء جديدة وسيتعرض للطرد".

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نبيل عماد

"لا توجد أي مشكلة بيني وبين نبيل عماد، وغير صحيح سخريتي منه وقت أزمته".

"كنت حزين جدا بسبب الموقف الذي تعرض له لأننا في النهاية أخوات ويجب أن أضع نفسي مكانه وطالما لا أرضى الأمر عن نفسي فلن أقبله عليه".

"أعرف نبيل عماد منذ فترة طويلة، وكنا نلعب لفترة ضد بعضنا البعض في الدورات قبل أن نلعب سويا بعد ذلك".

كهربا

"لم يحدث أي تواصل بيني وبين كهربا قبل مواجهة الأهلي ضد الزمالك".

"غير صحيح تواصله معي للانضمام إلى الأهلي وقت التواجد في الزمالك واللقطة الشهيرة بيننا كانت حديث عن أمور خارج الملعب من الأساس".

"كهربا شخص صريح ولا يكذب أو يجمل الكلام، وهو من أقرب الناس لي".

الفيديو التقديمي

"كان فيديو تقديمي في الأهلي فكرة المركز الإعلامي، وأعجبت بالفكرة جدا وتم تصويرها، وكان هناك فيديو آخر لكن لم يتم عرضه".

"كان هناك بعض التوتر في الأسبوع الأول مع الأهلي لكن شاهدت دعم اللاعبين".

"لم يتحدث معي أحد بشأن الفيديو وقت تواجدي مع الزمالك، وأنا صريح جدا مع نفسي واعترف بالخطأ الذي فعلته، وأعتذرت أكثر من مرة".

"شاهدت جماهير الأهلي لأول مرة وقت التتويج بالدوري وشعرت بالرعب، (يا بخت اللي جمهور الأهلي يحبه)".

"هتاف جماهير الأهلي من التالتة شمال رعب عندما تنزل أرض الملعب، وأيضا كان يهتفون نفس الهتاف قبل تسجيل هدفي في العين".

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