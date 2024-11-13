وسام أبو علي: إمام عاشور يملك الحلول.. وهذه حقيقة العروض الخارجية

أثنى الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي على أداء زميله إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وقال أبو علي عبر قناة الأهلي: "إمام عاشور لاعب مميز للغاية، ويمكنه خلق فرص عديدة للتهديف ودائما ما يملك الحلول".

وكشف "هدفه في مرمى العين؟ إمام سجل هدفا رائعا، رغم اعتقادي أني في البداية اتخذت القرار الخاطئ بالتمرير لطاهر محمد طاهر، لكن التوفيق كان حاضرا وشاهدنا واحد من أجمل الأهداف"

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وأضاف "على المستوى الشخصي إمام عاشور شخص طيب للغاية وساعدني كثيرا عند قدومي للأهلي".

وأجاب "عروض خارجية؟ عندما يظهر اللاعب بمستوى جيد يتلقى العديد من العروض هذا حال كرة القدم، لكن لم يتحدث معي أحد حتى الآن في أي شيء. قضيت نصف موسم ومازال أمامي الكثير لأقدمه للأهلي".

ويتواجد وسام أبو علي حاليا رفقة منتخب فلسطين تحضيرا لمواجهة المنتخب العماني ضمن تصفيات كأس العالم 2026.