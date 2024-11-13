إمام عاشور يكشف كواليس رحيله من الزمالك والانتقال لـ الأهلي.. ورسالة الخطيب

كشف إمام عاشور لاعب الأهلي لأول مرة عن كواليس رحيله من الزمالك والانتقال إلى الأهلي بعد رحلة احتراف قصيرة في ميتيلاند الدنماركي.

ونفى إمام عاشور أن تكون خطوة ميتيلاند (كوبري) من أجل العودة على الأهلي.

وأوضح إمام عاشور أنه قبل غلق باب القيد تم التواصل معه من نادي الزمالك وإبلاغه ببيعه إلى الفريق الدنماركي.

وكل ما يلي على لسان إمام عاشور لاعب الأهلي عبر قناة النادي:

البداية

"عندما أشعر بأي ضيق أذهب إلى بلدي في السنبلاوين وسط أهلي وأصدقائي وأشعر بالراحة هناك".

"بدأت مشواري في غزل المحلة بسبب لعب أشقائي حازم ومحمد هناك، في البداية بدأت من مدرسة الكرة بالسنبلاوين ثم ذهبت للاختبار في الإسماعيلي وتم اختياري أنا ومسعد عوض لكن لم يحدث نصيب وعدت".

"عندما كان عمري 9 سنوات ذهبت لمشاهدة شقيقي محمد وبسبب غياب الفريق الذي سيواجهونه وديا تم إجراء تقسيمة وشاركت وطالبني المدرب بالانضمام".

"انتقلت من غزل المحلة إلى حرس الحدود لمدة موسم واحد ومنها إلى الزمالك لمدة 4 سنوات".

الانتقال إلى الزمالك

"عندما كنت في حرس الحدود وانتقلت إلى الزمالك، الصفقة كانت متوقفة حتى آخر يوم في القيد".

"تدخلت بالتنازل عن مستحقاتي وألعب للزمالك أول موسمين بدون مقابل مادي وهذا ما حدث بالفعل وأحصل فقط على مكافآت".

"حصلت على أكثر من عرض خارج مصر بينهم من إسبانيا، ولم أكن على علم بعرض ميتيلاند وفوجئت به، وعقب آخر مباراة لي مع الزمالك ضد فيوتشر كنت أعلم أنني مستمر ولن أرحل".

خطوة ميتيلاند

"جددت للزمالك لمدة 3 أو 4 سنوات وكنت سأستمر مع الفريق لكن لم يتم تفعيل التعاقد، لكن اتصل بي أحد الأشخاص من النادي بدون ذكر أسماء في آخر يوم بالقيد وطالبني بالقدوم فورا للنادي وتم إبلاغي بأنني سأرحل إلى نادي ميتيلاند ووجدت كل العقود جاهزة ووقعت فقط".

"تواجدت على قناة الزمالك بعد ذلك للحديث عن رحيلي بعد توقيعي للانتقال إلى ميتيلاند".

"حزين على خطوة ميتيلاند لكن ربنا عوضني بالانتقال إلى أفضل نادي في إفريقيا وأي لاعب يتمنى اللعب للأهلي، في أول مباراة مع الفريق الدنماركي سجلت هدفا".

"لم أتأقلم في ميتلاند كانت الأجواء مختلفة بالنسبة لي خاصة مع اللغة وعدم وجود لاعب عربي في الفريق، وقررت الرحيل قبل أن أتعرض لإصابة وحتى الآن لم يكن الأهلي في الصورة".

"طالبت نادي ميتلاند بالعودة للعلاج في مصر ووافقوا على ذلك، بعدها أبلغني أحمد يحيى برغبة أمير توفيق في الاطمئنان على حالتي وتحدث معي بصورة ودية ولم يكن هناك أي عرض من الأهلي".

من الزمالك إلى الأهلي

"تواصلت مع نادي الزمالك وأبلغتهم برغبتي في العودة وعدم استكمال مشواري مع ميتلاند، وتواجدت بالفعل للتأهيل في الزمالك، وهناك شخص مسؤول حاليا في الزمالك قال لي سدد أنت 2 مليون دولار للفريق الدنماركي".

"تحدثت مع أحد قادة فريق الزمالك وأبلغته برغبتي في العودة وتواصلي مع المسؤولين دون جدوى واستمرار الأمر لمدة شهر، لكن لم يحدث أي جديد".

"بعد كل ذلك تحدث معي أمير توفيق لسؤالي عن إمكانية الانضمام إلى الأهلي، ولا يوجد لاعب في مصر يتم عرض الأهلي عليه ويرفضه".

"عندما لم أجد التقدير من نادي الزمالك وتواصل معي أمير توفيق أغلقت قصة الزمالك نهائيا، هناك لاعبين غاضبين مني لعدم الرد عليهم في تلك الفترة رغم أنني تواصلت معهم وقت تجاهل الزمالك ولم يردوا عليّ".

"أبلغت أمير توفيق أنه شرف لي اللعب للنادي الأهلي، وبكل صراحة كانت مفاجأة بالنسبة لي تواصله معي".

"ميتيلاند كان كوبري للانتقال إلى الأهلي؟ أقسم بالله لم يحدث".

"مفاوضاتي مع الأهلي كانت سهلة، وتم إنهاء الأمر في مقابلتين فقط مع أمير توفيق، الأولى كانت في منزلي والأخرى بجوار النادي الأهلي".

"أقسم بالله لم أنظر لأي شيء في التعاقد، العرض قادم لي من النادي الأهلي فعن ماذا سأتحدث؟ أمير توفيق موجود ويمكنكم سؤاله عن ذلك، أنا شخص يحب البطولات وعرض من الأهلي، أقسم أنني لا أعرف ما كنت سأتقاضاه من الأهلي ووجدت تقدير وحب منهم".

رسالة الخطيب وجماهير الزمالك

"قابلت محمود الخطيب منذ دخولي النادي الأهلي 3 أو 4 مرات فقط، وأول مرة كانت في معسكر النمسا ومهما تحدثت عنه لن أوفيه حقه".

"أول رسالة من محمود الخطيب إلى كانت أريد منك التركيز وعدم خسارة جماهير نادي الزمالك، وحتى وقتنا هذا لن أنسى تلك الكلمة ولن أخسر جماهير الزمالك".

"أحب محمود الخطيب؟ هل هذا سؤال من الأساس فأي شخص يحب الخطيب".

"لم أخسر جمهور الزمالك، منذ دخولي إلى النادي الأهلي لم يحدث مني أي تصرف يحزنهم مني بل على العكس أنا من أتعرض للمضايقات".

"أريد تحديد موقف واحد حدث مني لاستفزاز جماهير الزمالك، فقط أبحث عن الفوز والاحتفال مع فريقي".

"خلال مباراة الزمالك في السوبر تعرضت لهتافات لا يمكن قولها لكن أعذرهم ولن أقول لماذا".