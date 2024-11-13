لمواجهة النصر وديا.. وصول بعثة الزمالك إلى ليبيا

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 23:32

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري - بعثة الزمالك

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى ليبيا منذ قليل، استعداداً لخوض مباراة النصر الليبي الودية.

ويلعب الزمالك أمام النصر الليبي يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب المنتخب الليبي السابق.

وكان في استقبال بعثة الزمالك في مطار بنينا الدولي، كل من محمد عرفة القنصل المصري في ليبيا، وعبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي.

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ويبلغ خالد حسين الترهوني الشهير بـ "كمونة" 47 عاما وكان قد اعتزل في عام 2014.

ولعب الترهوني 23 مباراة مع منتخب ليبيا خلال الفترة من 1999 إلى 2010.

وكان خالد حسين يشغل مركز الوسط، ولعب لفريق النصر الليبي خلال الفترة من 1996 وحتى 2012.

وتوج بلقب كأس ليبيا ثلاث مرات مع النصر الليبي أعوام 1997 و2003 و2010.

ويغيب عن فريق الزمالك مجموعة من العناصر الأساسية لأسباب مختلفة.

ويكشف FilGoal.com غيابات الزمالك عن مباراة النصر الليبي كالتالي:

محمد عواد وناصر ماهر وحسام عبد المجيد ونبيل عماد ومحمد شحاتة وعمر فرج وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

بينما يغيب محمود حمدي الونش، بسبب إجراء وقائي خوفا من تجدد الإصابة في ظل إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي.

ويغيب أحمد زيزو بسبب التأهيل من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

فيما فضل الجهاز الفني إراحة عمر جابر المصاب بإجهاد عضلي، وكذلك محمد حمدي الذي يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

الزمالك النصر الليبي
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