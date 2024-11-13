تصفيات كأس العالم - مدرب العراق: الفوز على الأردن لن يمنحنا التأهل ولكن

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

مباراة العراق وفلسطين - أيمن حسين

شدد الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق على أهمية مباراة فريقه ضد الأردن.

ويستضيف العراق منتخب الأردن على ملعب البصرة الدولي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالمرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

وقال كاساس في مؤتمر صحفي: "مباراة الأردن مهمة جدا، المنتخبان يملكان الرصيد نفسه من النقاط، والفوز في هذه المباراة لا يعني التأهل، لكن ستكون للفائز أفضلية".

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وأضاف "الجمهور العراقي يفهم الوضع تماما ويتعين عليهم مساندتنا وتقديم الدعم في مختلف اللحظات سواء تلك التي نتفوق فيها أو الأوقات التي تكون صعبة".

وأتم "الفريق استعد جيداً وبات أفضل من الجولات الماضية سواء في الجانب النفسي أو البدني، ستشهد المباراة ضغوطا على الفريقين لكنني أُفضّل أن نخوض المباريات الصعبة على أرضنا".

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

كوريا الجنوبية: 10 نقاط

الأردن: 7 نقاط

العراق: 7 نقاط

عمان: 3 نقاط

الكويت: 3 نقاط

فلسطين: نقطتين.

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