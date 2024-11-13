قرار حاسم من وزارة الرياضة بشأن الهدايا العينية في انتخابات الاتحاد الرياضية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 22:29

كتب : FilGoal

وزارة الشباب والرياضة المصرية

أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، خطابا إلى الاتحادات الرياضية بشأن تعليمات الجمعيات العمومية.

ويأتي ذلك للاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية لانتخاب مجالس إدارات جديدة.

وشددت وزارة الرياضة بالحظر على كافة الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية صرف أي دعم مادي أو عيني والأدوات والأجهزة وغيرها من موارد الاتحادات للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات.

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وخلال فترة الجمعية العمومية للدورة الجديدة 2024 - 2028.

وحذرت وزارة الرياضة من مخالفة ذلك القرار إذ سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن لتحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وانطلق ماراثون انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة 2024 - 2028.

وانتهت عدد من الاتحادات من إجراء الانتخابات وتستمر باقي الاتحادات في إجراء انتخاباتها بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.

وزارة الرياضة أشرف صبحي انتخابات الاتحادات
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