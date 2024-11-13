بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب بالملعب.. والد لاعب كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالته

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

محمد شوقي - لاعب كفر الشيخ

تحدث شوقي السوداني والد محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ عن تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب وتوقف عضلة القلب.

وسقط محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في أرض الملعب خلال مواجهة القزازين في دوري القسم الثاني ب.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب أثناء مشاركته في المباراة وتم تعريضه لجهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة إسعاف، وتم نقل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ إلى مستشفى الزرقا المركزي في محاولة لإنقاذه.

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وقال شوقي السوداني والد لاعب كفر الشيخ عبر قناة الأهلي: "الحمد لله هناك تحسن في حالة محمد الفترة الحالية في الأكسجين والنبض، الأكسجين وصل إلى 93 بينما النبض وصل إلى 158".

وتابع "الأطباء أبلغوني أن بمجرد وصول الأكسجين إلى المخ ستستقر الحالة".

وكشف "محمد عانى من توقف عضلة القلب خلال المباراة، وبالفعل كان يعمل على إنقاص وزنه الفترة الماضية وربما لذلك تأثير".

وأضاف شوقي السوداني "محمد شوقي يبلغ من العمر 29 عاما وهو متزوج ولديه ابنه أحمد".

وشدد "أشكر أشرف صبحي وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ على التواصل معي والوقوف بجانبنا".

واختتم تصريحاته "لا نحتاج لشيء في الوقت الحالي، ما أريده من الناس الدعاء له من أجل عودته إلينا سالما".

وكان اللاعب قد سقط أرضا في الدقيقة 57 قبل أن يتم إلغاء المباراة قبل نهايتها في العشر دقائق الأخيرة بعدما علم الجميع خطورة الحالة.

كما تم أخذ عينة من دم اللاعب لإجراء فحوصات دقيقة في محاولة لإنقاذ الأمر.

من جانبه نشر نادي كفر الشيخ بيانا مقتضبا ينفي شائعات وفاة اللاعب.

وأوضح البيان أن حالة اللاعب مستقرة حتى الآن ويتمنى له الشفاء العاجل.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com سلامة اللاعب وخروجه بالشفاء العاجل قريبا.

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