وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا بشأن سقوط لاعب كفر الشيخ

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ.

وسقط شوقي بشكل مفاجئ خلال مباراة نادي كفر الشيخ مع القزازين، ضمن منافسات مباريات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.‏

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: "التقارير الطبية تبين لها أن اللاعب تعرض لبلع اللسان مما أدي الي توقف بعضلة القلب".

وأضاف "تم علي الفور التنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط وتم إسعاف اللاعب و تحويله الي الرعاية المركزة بمستشفي الزرقا المركزي علي جهاز تنفس صناعي".

وكشف "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين باتخاذ مايلزم طبيا".

وأضاف الشاذلى أن وزير الشباب والرياضة وجه اللجنة الطبية العليا لرعاية اللاعبين بتقديم كافة متطلبات الرعاية الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وشدد "يجري حاليا تقييم الحالة الصحية للاعب من قبل اللجنة الطبية العليا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالرعاية الطبية ونقله إلى مستشفي اخر إذا تطلب الأمر ذلك وفى حال سمحت حالته الصحية بعملية النقل إلى خارج المستشفي".

وأتم "كافة الإجراءات الطبية المطلوبة لإسعاف اللاعب توافرت فى ظل الضوابط والإجراءات الخاصة بإقامة مختلف المنافسات الرياضية".

وسقط محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في أرض الملعب خلال مواجهة القزازين في دوري القسم الثاني ب.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب أثناء مشاركته في المباراة وتم تعريضه لجهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة إسعاف.

وتم نقل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ إلى مستشفى الزرقا المركزي في محاولة لإنقاذه.

وكان اللاعب قد سقط أرضا في الدقيقة 57 قبل أن يتم إلغاء المباراة قبل نهايتها في العشر دقائق الأخيرة بعدما علم الجميع خطورة الحالة.

كما تم أخذ عينة من دم اللاعب لإجراء فحوصات دقيقة في محاولة لإنقاذ الأمر.

من جانبه نشر نادي كفر الشيخ بيانا مقتضبا ينفي شائعات وفاة اللاعب.

وأوضح البيان أن حالة اللاعب مستقرة حتى الآن ويتمنى له الشفاء العاجل.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com سلامة اللاعب وخروجه بالشفاء العاجل قريبا.