كأس إنتركونتينينتال - بمشاركة الأهلي.. الكشف عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية والمقرر إقامتها في الدوحة بقطر.

وتنطلق مبيعات التذاكر لحاملي بطاقات فيزا بداية من غدا الخميس في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت الدوحة.

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
الكشف عن سعر تذاكر مباريات إنتركونتينينتال في الدوحة.. وموعد طرحها كأس إنتركونتينينتال - مدرب باتشوكا: الأهلي نادي كبير ويعرفه العالم أجمع "دفعة واحدة".. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد تسلم جوائز كأس إنتركونتينينتال إنتركونتينينتال - كريسبو: كل شيء جربناه الأهلي قدم أفضل منه.. وارتكبنا العديد من الأخطاء الفردية

وكان قد تم إعلان طرح تذاكر مواجهة الأهلي بأقل سعر 40 ريال بينما المباراة النهائية أقل سعر للتذكرة بـ 200 ريال.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

بينما أسعار المباراة النهائية بين ريال مدريد والمتأهل كالآتي:

الفئة الثالثة: 200 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 200 ريال

الفئة الثانية: 600 ريال

الفئة الأولى: 1000 ريال.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

كأس إنتركونتينينتال الأهلي ريال مدريد تذاكر الأهلي
نرشح لكم
الكشف عن سعر تذاكر مباريات إنتركونتينينتال في الدوحة.. وموعد طرحها بمشاركة الأهلي.. تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية في أمريكا مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نخاطب فيفا لوضع شعار "بطل القارات الثلاث" بمشاركة الأهلي.. سكاي سبورتس: قواعد خاصة من فيفا بشأن كأس العالم للأندية 2025 الغزاوي: الجماهير ذكرتنا بأيام زمان ضد العين.. ليس منطقيا الحديث عن ريال مدريد الآن طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي "دفعة واحدة".. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد تسلم جوائز كأس إنتركونتينينتال تقرير إماراتي: بعد الخسارة من الأهلي.. كريسبو يواجه بركان الغضب ومطالبات برحيله
أخر الأخبار
وسام أبو علي: إمام عاشور يملك الحلول.. وهذه حقيقة العروض الخارجية 3 دقيقة | الكرة المصرية
إمام عاشور يكشف كواليس رحيله من الزمالك والانتقال لـ الأهلي.. ورسالة الخطيب 14 دقيقة | الدوري المصري
لمواجهة النصر وديا.. وصول بعثة الزمالك إلى ليبيا 23 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - مدرب العراق: الفوز على الأردن لن يمنحنا التأهل ولكن 37 دقيقة | آسيا
قرار حاسم من وزارة الرياضة بشأن الهدايا العينية في انتخابات الاتحاد الرياضية ساعة | الكرة المصرية
بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب بالملعب.. والد لاعب كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالته ساعة | القسم الثاني
وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا بشأن سقوط لاعب كفر الشيخ ساعة | القسم الثاني
لاجازيتا ديلو سبورت: لتعويض بن ناصر ميلان مهتم بضم لاعب المغرب الشاب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان