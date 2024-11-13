دوري أبطال إفريقيا سيدات - نقطة متبقية للمربع الذهبي.. مسار يتعادل مع كوينز النيجيري

تعادل فريق سيدات مسار المصري مع إيدو كوينز النيجيري ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

ورفع مسار رصيده إلى 4 نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع كوينز قبل الجولة الختامية.

وكان فريق سيدات مسار قد حققن انتصارا تاريخيا بالفوز على صنداونز الجنوب إفريقي في الافتتاح بهدف دون مقابل، ويعتبر صنداونز حامل اللقب وبطل نسختين من ثلاث نسخ أقيمت.

وتقام منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالمغرب في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر 2024، وتأهل مسار للمرة الأولى في تاريخه.

وتعادل مسار سلبيا بدون أهداف أمام كوينز النجيري، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي في الجولة الختامية.

وتقام الجولة الختامية يوم السبت، ويحتاج فريق مسار لنقطة وحيدة أمام البنك التجاري لحسم تأهله للمربع الذهبي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حصول كل فريق مشارك في دوري أبطال إفريقيا على 150 ألف دولار.

ويحصد الفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 بالمغرب على 600 ألف دولار، ويشارك من مصر فريق مسار.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مصر عام 2021 وتوج بها ماميلودي صنداونز، بينما توج الجيش الملكي المغربي بالنسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022، وعاد صنداونز ليحقق لقب النسخة الثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.

وجاءت قائمة فريق سيدات مسار كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة عماد - أمنة محمد - أية محمد.

الدفاع: عايشة نانتونجو - نور عبد الواحد السيد - ميرفت فاروق - ميرنا محسن - شادية نانكيا - نورهان طارق.

الوسط: همسة أسعد - أميرة محمد - مايا إيهاب - عهد طارق - فاطمة مصطفى - شهد محمد - حبيبة طارق يحيى - مهيرة علي - فاطمة الزهراء محمد.

الهجوم: هاسناث لينوس - ساندرين نيونكورو - ياسمين محمد - فرح هشام - أزهار زكي - هالة مصطفى.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024. كما يتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية في الموسم الحالي 2024-2025 بعد مرور جولتين على بدايته.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.